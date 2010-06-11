آزادکاران جوان حریفان خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی دو وزن نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا عصر امروز جمعه در شهر هوانگشان چین برگزار شد.

بر این اساس در وزن 50 کیلوگرم عبدالله فولادوند در دور نخست به مصاف حریفی از ژاپن می رود و در صورت پیروزی در دور دوم با کشتی گیری از قزاقستان رو به رو خواهد شد.

حامد اسدی در وزن 120 کیلوگرم نیز در کشتی اول خود با کشتی گیری از کره جنوبی دیدار خواهد کرد.

این دو کشتی گیر از ظهر فردا شنبه به وقت چین به مصاف حریفان خود می روند.

همچنین مرتضی رضایی قلعه کشتی گیر وزن 84 کیلوگرم کشورمان که در روزهای پایانی به دلیل بیماری مسعود فیض الهی جایگزین وی شده بود ظهر امروز به همراه علی اکبر حیدری سرپرست تیم جوانان وارد کشور چین شد، تا ترکیب آزادکاران جوان در این رقابت ها کامل شود.

رقابت های شش وزن دوم روز یکشنبه برگزار خواهد شد.