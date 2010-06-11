  1. بین الملل
  2. سایر
۲۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۴۵

تحولات امنیتی عراق /

کشته و زخمی شدن 8 سرباز آمریکایی و 36 عراقی در مناطق مختلف

کشته و زخمی شدن 8 سرباز آمریکایی و 36 عراقی در مناطق مختلف

منابع آگاه از کشته شدن دو سرباز آمریکایی دیگر در عراق در پی حمله به کاروان نظامیان این کشور در شمال بغداد خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در حمله به کاروان نظامیان آمریکایی در منطقه جلولا در شهر بعقوبه دو نظامی آمریکایی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند.

گفته می شود به همراه کاروان نظامیان آمریکایی، گشتی های پلیس عراق نیز در منطقه انفجار حضور داشته اند که در اثر آن یک نیروی پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در پی این حمله 22 غیر نظامی عراقی مجروح شده اند.

از سوی دیگر، با انفجار یک بمب در بازار منطقه الدوره بغداد 2 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

بر این اساس، در حملات و انفجارهای امروز در عراق 8 نیروی آمریکایی و دست کم 36 عراق کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 1098872

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها