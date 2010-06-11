کشته و زخمی شدن 8 سرباز آمریکایی و 36 عراقی در مناطق مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در حمله به کاروان نظامیان آمریکایی در منطقه جلولا در شهر بعقوبه دو نظامی آمریکایی کشته و 6 نفر دیگر زخمی شدند.

گفته می شود به همراه کاروان نظامیان آمریکایی، گشتی های پلیس عراق نیز در منطقه انفجار حضور داشته اند که در اثر آن یک نیروی پلیس کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.

همچنین در پی این حمله 22 غیر نظامی عراقی مجروح شده اند.

از سوی دیگر، با انفجار یک بمب در بازار منطقه الدوره بغداد 2 نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند.

بر این اساس، در حملات و انفجارهای امروز در عراق 8 نیروی آمریکایی و دست کم 36 عراق کشته و زخمی شدند.