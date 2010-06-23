اننقاد از کاهش ظرفیت کارشناسی دانشگاههای مادر/ تضعیف تحصیلات تکمیلی

جعفر توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در پی تصمیم برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاههای مادر و کلانشهرها گفت: از نظر توسعه کمی آموزش عالی راه زیادی را در پیش داریم و نمی شود صحبت از کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی را مطرح کرد. حتی اگر این کاهش فقط متوجه دانشگاههای مادر باشد. دوره های کارشناسی بدنه اصلی آموزش عالی در ایران را تشکیل می دهند لذا کاهش ظرفیت های پذیرش در مقطع کارشناسی در دانشگاههای مادر سیاست جالبی نیست و نیاز به بازنگری دارد.

رئیس دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه حفظ کیفیت در دوره های تحصیلات تکمیلی به بنیه های دوره های کارشناسی بستگی دارد به مهر گفت: تربیت دانشجویان کارشناسی با بنیه بالا را باید بهترین دانشگاههای کشور انجام دهند. مرور تجربه دنیا نشان می دهد که قدرت اصلی کلیه دانشگاههایی که نامشان در رتبه بندی ها در صدر دیده می شود به دوره های کارشناسی آنهاست که دارای مشخصات کمی و کیفی قابل توجهی هستند.

وزیر اسبق علوم در پاسخ به اظهارات طراحان سیاست کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی در دانشگاههای مادر و کلانشهرها مبنی بر اینکه "در مجموع ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی دانشگاههای کشور کاهش پیدا نمی کند و همزمان با کاهش ظرفیت مقطع کارشناسی در دانشگاههای مادر بر ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دانشگاههای کوچک اضافه می شود" گفت: دوره های تحصیلات تکمیلی بر روی دوره های کارشناسی بنا می شوند بنابراین اگر کیفیت دوره های کارشناسی تقلیل پیدا کند یعنی از ظرفیت پذیرش آنها در دانشگاههای مادر کاسته شود و به ظرفیت پذیرش رشته های مقطع کارشناسی در دانشگاههای کوچک افزوده شود، نمی توانیم نسبت به افزایش کیفی دوره های تحصیلات تکمیلی خوش بین باشیم.

جعفر توفیقی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم دانشگاههای بزرگ و درجه یک را در حوزه تحصیلات تکمیلی تقویت کنیم لزومی ندارد از ظرفیت مقطع کارشناسی آنها بکاهیم. توسعه کمی و کیفی هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

رئیس دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف درباره آنچه در ابتدای این گفتگو با عنوان "راه طولانی آموزش در توسعه کمی" مطرح کرد نیز گفت: از نظر سیاست توسعه کمی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که کل جمعیت دانشجویی کشور به 30 درصد پوشش جمعیت 18 تا 24 سال برسد. قسمت اعظم جمعیت دانشجویی کشور دانشجویان مقطع کارشناسی هستند و با توجه به استانداردهای جهانی هنوز از نظر پوشش جمعیت 18 تا 24 سال که یک شاخص حائز اهمیت است خیلی عقب هستیم چراکه در کشورهای پیشرفته پوشش جمعیت دانشجویی معمولا بالای 60 درصد و گاهی تا 90 درصد جمعیت 18 تا 24 سال است.

وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پس از انقلاب اسلامی در ایران تلاشهای زیادی برای افزایش جمعیت دانشجویی و جبران عقب ماندگی هایی که از نظر توسعه کمی جمعیت دانشجویی داشتیم انجام شد. در حال حاضر با وجود همه پیشرفت هایی که در بخش دولتی و غیر دولتی شده است به حدود 30 درصد پوشش جمعیت 18 تا 24 سال رسیده ایم لذا از نظر توسعه کمی هنوز باید راه زیادی طی کنیم بخصوص که برنامه های توسعه ای کشور بر اساس دانایی است و عصر، عصر دانایی است و در عصر دانایی نیروهای تحصیلکرده نقش کلیدی و اصلی را بازی می کنند.