سید محمد فاروغی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پیگیری احداث کلینیک تامین اجتماعی در اشتهارد از برنامه های بسیار مهم است که با جدیت دنبال می شود و امیدواریم در اسرع وقت محقق شود تا آثار مطلوب ناشی از آن موجب کاهش خلاهای بهداشتی و درمانی در اشتهارد شود.

وی ادامه داد: البته لازم است مدیریت درمان تامین اجتماعی غرب استان تهران و کرج نیز در این خصوص همکاری مطلوبی داشته باشد تا بتوانیم این پروژه را وارد مرحله عملیاتی شدن کنیم و به این ترتیب، بخشی از مشکلات و خلاهای بهداشتی و درمانی در اشتهارد برطرف شود.

تعداد افراد بیمه شده تامین اجتماعی در اشتهارد حدود 25 هزار نفر است

این مسئول عنوان کرد: تعداد افراد بیمه شده تامین اجتماعی در اشتهارد بسیار قابل توجه و حدود 25 هزار نفر است که اگر کلینیک یادشده در این منطقه راه اندازی شود بسیاری از مشکلات این بیمه شدگان کاهش می یابد و آنها مجبور نخواهند بود برای انجام امور مربوطه به کرج یا سایر مناطق مراجعه کنند.

وی اظهار داشت: بسیاری از این بیمه شدگان را افراد شاغل در شهرکها و واحدهای صنعتی در اشتهارد تشکیل می دهند که تعداد آنها نیز بسیار قابل توجه است و باید شرایطی فراهم شود که آنها مجبور نشوند برای انجام امور مربوطه به کلینیکهای کرج یا سایر مناطق اطراف مراجعه کنند.

فاروغی خاطرنشان کرد: فاصله اشتهارد تا شهر کرج بسیار زیاد است و در صورت عدم برپایی کلینیک یادشده در اشتهارد، بیمه شدگان تامین اجتماعی این منطقه مجبور می شوند ده ها کیلومتر را تا کرج طی کنند تا به کلینیک کرج برسند.

نبودن کلینیک در اشتهارد موجب افزایش فعالیتهای درمانی کلینیکهای کرج می شود

وی اضافه کرد: این امر، علاوه بر افزایش مشکلات این افراد موجب می شود حجم فعالیتهای کاری و درمانی در کلینیکهای کرج افزایش یابد که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

وی در خصوص لزوم افزایش فعالیتهای آموزشی جهاد کشاورزی نیز یادآور شد: از جهاد کشاورزی شهرستان کرج انتظار داریم در این خصوص به صورت جدی وارد عمل شود و به موازات فعالیتهای دیگر خود، بحثهای ترویجی، آموزشی و فرهنگسازی را نیز مورد توجه جدی قرار دهد و در این خصوص به همه وظایف محوله و تاثیرگذار عمل کند.