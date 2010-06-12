پخش زنده شبکه الجزیره دچار اختلال شد/ دست افراد ناشناس در کار بود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، شبکه الجزیره که معمولا پخش زنده مسابقات مهمی همانند لیگهای فوتبال ایتالیا، انگلیس و اسپانیا و یا رقابتهایی مثل جام جهانی را به صورت اشتراکی و روی کانالهای کارتی خود پخش می کند امسال در اقدامی ناگهانی اعلام کرد که قصد دارد پخش قابل توجهی از رقابتهای جام جهانی را برای ببیندگان خود به صورت رایگان در کانالهای خود پخش کند.

در همین راستا در اولین روز رقابتهای جام جهانی و هنگام پخش دیدار دو تیم مکزیک و آفریقای جنوبی به عنوان دیدار افتتاحیه این رقابتها پخش تصویر این شبکه دچار اختلال شدید و برخی موارد قطعی کامل شد که این شبکه مجبور شد فرکانسهای جدیدی را برای دیدن این برنامه به صورت شفاف و گویا برای ببیندگان خود اعلام کند.

ناصر غانم الخلیفی، مدیر شبکه ورزشی الجزیره قطر در همین خصوص به این شبکه گفت: این اقدام از سوی برخی طرفهای ناشناس صورت گرفته و کاملا تعمدی بوده است.

وی افزود: در همین خصوص اقدامات ما برای شناسایی این افراد یا گروهها آغاز شده تا این قبیل اقدامات را برای مردم بیان کنیم.

الخلیفی عنوان کرد: برای ما علت این کار مجهول است چرا که پخش رقابتهای جام جهانی فوتبال مغایراتی با منافع گروه یا افرادی ندارد و پخش این رقابتها هیچگونه جنبه سیاسی ندارد.



وی همچنین افزود: باعث افتخار است که برخی دیدارهای جام جهانی را به صورت زنده و رایگان برای ببیندگان خود در خاورمیانه و شمال آفریقا پخش می کنیم.

شبکه الجزیره الریاضیه که یکی از شبکه های فرعی موسسه رسانه ای الجزیره قطر است اقدام به تاسیس استودیوی تحلیل و پخش رقابتهای جام جهانی در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی کرده و به صورت کامل اخبار و رقابتهای جام جهانی را پوشش می دهد.

این شبکه همچنین اخبار و گزارشهای فراوانی از تیم ملی الجزایر به عنوان تنها تیم عربی حاضر در رقابتهای جام جهانی این دوره را پخش می کند و حتی بخشی از هزینه های اعزام هواداران تیم ملی الجزایر برای حضور در آفریقای جنوبی و حمایت از تیم خود را تقبل کرده است.