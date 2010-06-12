پدیده زیرمیزی پزشکان به رومیزی تبدیل شده است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: متاسفانه تعداد پزشکانی که اقدام به گرفتن زیر میزی از بیماران در استان خوزستان می کند روز به روز در حال افزایش هستند و متاسفانه تاکنون اقدامی در برخورد جدی با آنها از سوی مسئولین مربوطه صورت نگرفته است.

وی افزود: دیگر نمی توان این پدیده را زیر میزی معرفی کرد چرا به علت عدم برخورد با پزشکان متخلف در این خصوص، این کار به صورت آشکار و بدون ترس و حتی در بیمارستانهای دولتی صورت می گیرد و به عبارتی باید از این پس نام این پدیده را رومیزی گذاشت.

حسینی با بیان اینکه متاسفانه این پدیده در بیمارستانهای دولتی خوزستان رواج فراوانی یافته است، تصریح کرد: هفته قبل با وزیر رفاه در خصوص رواج این پدیده در بیمارستان امیرالمومنین اهواز که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است جلسه داشتم و گفتم که بیمارانی که به این بیمارستان مراجعه می کنند از افراد محروم و فقیر جامعه هستند و نباید با آنها چنین برخوردی صورت بگیرد.

نماینده اهواز افزود: آقای محصولی هم به رئیس سازمان تامین اجتماعی در خصوص بررسی این موضوع دستور داد و گفت در صورتیکه وقوع این قبیل اقدامات تائید شود شدیدا با آنها برخورد می شود.

وی به جلسه هفته آینده اش با وزیر بهداشت اشاره کرد و گفت: در همین خصوص از مدتها قبل به دنبال برگزاری جلسه ای با وزیر بهداشت و بررسی این موضوع بودم که احتمالا هفته آینده این موضوع محقق می شود و قصد دارم تخلفات صورت گرفته در بیمارستان های دولتی استان خوزستان را به وی اعلام کنم و از وی بخواهم با این پدیده زشت به شدت برخورد کند.

نماینده مردم اهواز افزود: مستندات غیرقابل انکاری از برخی پزشکان اهواز که مبادرت به دریافت زیرمیزی کرده اند دارم و در این جلسه ای آنها را ارائه خواهم کرد و این موضوع را تا حدی دنبال خواهم کرد که این پزشکان از فعالیت در بیمارستانهای دولتی محروم شوند.

وی تاکید کرد: ضمن اینکه در صورت صلاحدید مسئولان وزارت بهداشت، می توانم اسامی آنها را در اختیار رسانه ها و مردم قرار دهم. همه مسئولان می گویند دریافت زیرمیزی غیرقانونی است ولی کدام نهاد یا مسئولی زحمت برخورد جدی با این پدیده را به خود داده است در حالی که برخی افرادی در دام پزشکان سودجو افتاده اند که برای تامین هزینه های خود از دفتر بنده بن دریافت روزانه چهار قرص نان می گیرند.