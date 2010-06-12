اگر فیلمها خوب باشند جام جهانی تاثیری بر سینما ندارد

حبیب اسماعیلی به خبرنگار مهر گفت: سینمای ایران در حوزه توزیع و نمایش مشکلات فراوانی دارد. برنامه‌ریزی درستی برای تولید و اکران نشده و نتیجه منفی این بی‌برنامگی را می‌توان در ریزش مخاطب سینما دید. بحرانی که از نیمه دوم پارسال شروع شد و تا امروز ادامه دارد.

وی گفت: تولید انواع کمدیها با بازیگران و موضوع‌های مشابه روندی تکراری را به وجود آورده است. به آمار فروش فیلمها که دقت کنیم متوجه می‌شویم این کمدیهای عامه پسند هم دیگر در جذب مخاطب موفق نیستند. مردم از دیدن فیلمهای تکراری خسته شده‌اند اما محصول خوب دیگری برای آنها تولید نمی‌شود.

این بازیگر ادامه داد: سینما نمی‌تواند با اتکا به یک ژانر زنده بماند. در این سالها تولید انبوه کمدی باعث شده گونه‌هایی مثل فیلم خانوادگی، اجتماعی، کودک و... از بین بروند. سینما تک محصولی شده و این محصول تکراری برای مخاطب جذابیت روزهای نخست را ندارد.

تهیه‌کننده "عاشق" گفت: نمی‌توان فصل امتحانها، مسابقه‌های جام جهانی یا ماه رمضان را تعطیل کنیم به این علت که سینما ضرر می‌بیند. با نگاه درست در تولید و اکران در این مقاطع هم می‌توان مخاطب جذب کرد. پارسال در طرح اذان تا اذان مردم به سینماها آمدند چون فیلمها برایشان جذاب‌تر از برنامه‌های تلویزیون و سرگرمیهای مشابه بود.

اسماعیلی افزود: خارج شدن از این دایره تکراری و رفتن به سمت موضوعهای تازه و استفاده از حمایتهای تلویزیون و به کار بردن روشهای کارآمد تبلیغاتی می‌تواند فضایی ایجاد کند تا مردم دوباره با سینما آشتی کنند. تبلیغات برای معرفی محصولات سینمای ایران ناکارآمد است و فیلمهایی که تولید می‌شوند پاسخگوی نیاز و سلیقه مردم نیستند.

تهیه‌کننده "خاطره" گفت: فروش خوب "طلا و مس" جدا از امتیازهایی که دارد به دلیل تبلیغات خوب، حمایت شهرداری و در اختیار داشتن سینما آزادی است. باید از همه آثار باارزش سینمای ایران حمایت شود تا فضایی تازه را در اکران تجربه کنیم. اگر این فضا برای "کودک و فرشته" یا "صداها" وجود داشت این آثار بهتر می‌فروختند و سلیقه مردم به سمتی خلاف کمدیهای عامه‌پسند می‌رفتند.