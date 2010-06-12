تحریم یک سیاست بی نتیجه است/ دولت اجازه افزایش هزینه مبادلات تجاری را ندهد

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: ما بارها اعلام کرده ایم که تحریم علیه ایران یک سیاست بی نتیجه است و اگرچه ممکن است هزینه مبادلات را افزایش دهد، اما به طور قطع نمی تواند اقتصاد ایران را هدف گرفته و به سمت تاثیرگذاری عمده در اقتصاد این کشور پیش رود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه بخش خصوصی کشورهای موافق با تحریم ایران، هیچگاه از اعمال این تحریم ها رضایت نداشته اند، افزود: در زمان حاضر که دنیا در حال خروج از رکود است، همگان باید بر این نکته تاکید داشته باشند که بهتر است اختلاف نظرها درباره مسائل سیاسی را در همان حوزه سیاسی حل کرده و دامنه آن را در مسائل اقتصادی گسترش ندهند.

وی تصریح کرد: تحریم اگرچه در ظاهر می تواند اقتصاد کشور تحریم شونده را در برگیرد، اما برای تحریم کننده نیز هزینه بر است، بنابراین در شرایطی که با توجه به بحران اقتصادی دنیا، تمامی تولیدکنندگان در پی یافتن بازارهای جدید هستند و از ابزارهای تشویقی برای بازاریابی استفاده می کنند، انتظار می رفت که کشورهای دنیا به سمت استفاده از حربه تحریم نروند.

به گفته نهاوندیان، در این راستا با برخورد هوشمندانه می توان ترفندی یافت که هزینه های مبادله تجاری افزایش نیابد و به این ترتیب با تحریم مقابله شود. البته در این میان دولت باید توجه بیشتری به تولیدکنندگان و صادرکنندگان داشته باشد و گسترش یاس و ناامیدی در میان تولیدکنندگان، با سیاستهای حمایت گرایانه خود جلوگیری به عمل آورد.