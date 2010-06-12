همدان، منزلگه دو پیامبر الهی/ کنگره حضرت حیقوق نبی (ع) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این دیار از دیرباز مأمن مردان الهی و مروجان حکمت خداوند بوده و سرزمینی کهن است که در جای جای آن عطر حضور مردان آسمانی کوچه‌ پس‌ کوچه‌هایش را به سان نمایه‌ای از بهشت آذین بسته است.

سرزمین هگمتانه به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین و مهد تمدن‌های باستانی، آثار و ابنیه تاریخی بسیاری را در دامان خود جای داده است که از میان این آثار جاودانه می‌توان وجود مقبره دو پیامبر صاحب کتاب بنی‌اسرائیل به نام‌های حیقوق نبی و حجی پیامبر را نام برد.

حیقوق نبی بین سال‌های 600 تا 650 قبل از میلاد می‌زیسته و مقبره وی هم اکنون در جنوب غربی شهرستان تویسرکان واقع شده است و موضوع جالب توجه در خصوص این پیامبر آن است که تصویر وی هم‌اکنون در موزه واتیکان وجود دارد.

در کتاب ها آمده که حیقوق به معنی در بغل کشیده شده، است و این نام را به این دلیل برای آن پیامبر برگزیدند که در کودکی و به علت بیماری از دنیا می رود و حضرت الیاس (ع) او را در آغوش می گیرد و از خداوند، حیات دوباره وی را طلب می‌کند و او زنده می‌شود.

وی که نگهبان معبد سلیمان در اورشلیم بوده، پس از شعبای نبی به رسالت مبعوث شده است.

این پیامبر سال‌های زیادی در اسارت بخت النصر بوده و پس از فتح بابل به دست کوروش، به همراه دانیال نبی به ایران آمده و در تویسرکان ساکن شده است.

بقعه این پیامبر، یکی از قدیمی‌ ترین آثار تاریخی ایران در استان همدان و دارای ارزش تاریخی بسیاری است به طوری که بنای برجی شکل آرامگاه حیقوق نبی، آجری و گنبدی شکل و پوشش داخلی آن مدور و پوشش خارجی آن مخروطی شکل است.

یکی از طاق‌نماهای این بنا به در ورودی بقعه اختصاص دارد و مابین طاق نماها نیز قسمتی ساده و بدون تزئینات مشاهده می شود.

ساختمان این مقبره، قبل از استیلای اعراب بنا شده و در برهه ‌ای از زمان نیز تخریب می‌شود، ولی بعدها عده ‌ای از خیرخواهان شهر به تعمیر آن همت می‌گمارند و در حفاری‌های سال 1368 نیز بقایای حصار مربع شکل با چهار برج در اطراف آن مشخص شده که به نظر می‌رسد از خود بنا قدیمی‌تر باشد.

در معرفی و شناساندن حضرت حیقوق نبی (ع) کوتاهی شده است

بنا به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در حال حاضربرنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره حیقوق نبی (ع) در تویسرکان در دست انجام است.

حجت‌ الاسلام سعید کرمی در خصوص برگزاری کنگره حضرت حیقوق نبی(ع) در تویسرکان گفت: اصل این حرکت اقدام مقدسی است چرا که در ارتباط با معرفی حضرت حیقوق نبی (ع) کوتاهی شده در حالی که ما می‌توانیم از این ظرفیت به عنوان یک نماد علیه صهیونیست‌ بهره‌ ببریم.

کرمی اظهار داشت: برای برگزاری این کنگره باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت پذیرد تا بتوانیم به بهترین وجه آن را برگزار کنیم.

وی ادامه داد: همان‌گونه که برگزاری جشنواره حکمت سینوی و سیدجمال‌الدین به صورت دوسالانه جزو برنامه‌های این اداره کل است؛ هر سال نیز در کنار این برنامه‌ها یک بزرگداشت برای یکی از علما برگزار می‌شود.

کنگره حیقوق نبی(ع) باید در سطح بین المللی برگزار شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان از تدوین برنامه‌های کلان فرهنگی با انجام کار کارشناسی تا پنج سال آینده در کنگره‌های مختلف خبر داد و افزود: در این میان برای شهرستان تویسرکان برگزاری کنگره حضرت حیقوق نبی (ع) و میررضی‌الدین آرتیمانی برنامه‌ریزی شده است.

امام جمعه تویسرکان نیز افزود: همایش حضرت حیقوق نبی (ع) باید با برنامه‌ریزی و کارشناسی، در گام نخست در عرصه ملی و در گام دوم با بهره‌گیری از تجربیات ملی در سطح بین‌المللی برگزار شود.

حضرت حجی، دیگر پیامبری است که در دامان شهر همدان آرمیده و قبل از حضرت زکریای اول و بعد از مردخای در عهد داریوش کبیر می‌زیسته است.

نام این پیامبر در تورات با عنوان حکی به معنای مسرور آمده است. وی چهار هزار و 906 سال بعد از هبوط حضرت آدم و 675 سال پیش از حضرت عیسی (ع) به نبوت و دعوت مردم به سوی خدا مبعوث شده است.

حجی پیامبر در زمان بخت‌ النصر به ایران آمد و بعد از مرگ در همدان مدفون شد.

مقبره این پیامبر بنی‌اسرائیلی در اتاقکی با ابعاد سه در چهار و نیم متر در نزدیکی میدان امام خمینی (ره) شهر همدان، داخل بازار در راسته پیغمبر و در داخل مسجد پیغمبر (ص) قرار دارد.