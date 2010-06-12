روابط ایران با کشورهای منطقه بر اساس مدل توسعه و رفاه جمعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی که به منظور شرکت در دهمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان سفر کرده بود ، جمعه شب در حاشیه این نشست با ولادمیر نارف همتای ازبکی خود دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار تصریح کرد که همکاری کشورهای همسایه با یکدیگر و تقویت همکاری های منطقه ای اجتناب ناپذیر است و کشورها در این چارچوب می توانند از ظرفیت های سایر همسایگان برای رشد، توسعه، رفاه، ثبات و هم پوشانی اقتصادی بهره بگیرند.

متکی با ابراز خرسندی از مشاوره های سیاسی میان دو وزارت امور خارجه ارتقاء سطح رایزنی ها و رفت و آمدهای متقابل را خاطر نشان کرد و تاثیرات سودمند این رایزنی ها را برای درک متقابل و تقویت حوزه های دو جانبه، چند جانبه، منطقه ای و بین المللی یادآور شد.

در ارتباط با مسئله افغانستان، متکی با تاکید بر ضرورت اتحاذ رویکرد منطقه ای برای حل این بحران، تروریسم و افراط گرایی نا امنی، تولید و قاچاق مواد مخدر و حضور نیروهای خارجی ار از عوامل ادامه و تشدید این بحران برشمرد.

وی با اشاره به ناکامی سیاست های آمریکا در 8 سال گذشته در عراق و افغانستان و عدم ایجاد هر گونه تغییری در استراتژی دولت جدید آمریکا، ضرورت شناخت واقعی ریشه های مشکل را جهت حل و فصل بحران ها مهم و اساسی خواند.

نارف نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از سفر متکی به ازبکستان و حضور وی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای به تشریح بحرانهای جاری در منطقه و مناسبات ازبکستان با همسایگان این کشور از جمله تاجیکستان، افغانستان و قرقیزستان پرداخت.

وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به بحران افغانستان به عنوان مشکل پیچیده که تاثیرات منفی بر همسایگان و منطقه دارد قاچاق مواد مخدر و مسائل امنیتی را از مشکلات عمده ناشی از این بحران دانست.

وی با تاکید بر اینکه ازبکستان به تلاشها و مبارزه جمهوری اسلامی ایران بر ضد قاچاق مواد مخدر واقف است، علاقه مندی کشورش برای گسترش همکاری در این زمینه را اعلام داشت و از همکاری نیروهای انتظامی دو کشور در این خصوص ابراز خوشحالی کرد.

نارف با تاکید بر اینکه می توانیم همکاری ها در منطقه را تقویت کنیم همکاری در حوزه های حمل و نقل به ویژه راه آهن و طرح های مشترک را نیز مهم برشمرد.

وی بر استمرار رایزنی های جاری دو کشور در ابعاد دو جانبه، منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.