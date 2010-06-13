حسین محروقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: عکاسان نیشابوری طی سالیان گذشته توانسته‌اند مقام‌های برگزیده جشنواره‌های استانی، ملی و بین‌المللی را به خود اختصاص دهند و اینک در مقام مولف در جشنواره‌های مطرح دنیا دارای سبک و مقام ویژه می‌باشند.

سرپرست انجمن سینمای جوان نیشابور گفت: جشنواره بین‌المللی عکس پین‌بارنس آمریکا نیز که از جشنواره‌های مطرح است و انجمن عکاسی آمریکا آن را برگزار می‌کند، امسال میزبان حضور عکاسان مطرح جهان بود که عکاسان ایرانی به ویژه نیشابور، مقام برتر آن را از آن خود کردند.

وی خاطر نشان کرد: علی سامعی عکاس مطرح بین‌المللی با دو عکس با عناوین شتر و بچه‌های مدرسه به بخش مسابقه راه یافت و عکس بچه‌های مدرسه وی موفق به دریافت مدال نقره از انجمن عکاسی آمریکا PSA شد.

محروقی افزود: این عکس به علت پرداختن کودک، این مقام بین‌المللی را از آن خود کرد.

