پذیرش مقاله دانشگاه آزاد نیشابور در معتبرترین همایش بین المللی کامپیوتر

علیرضا متولی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: همایش بین المللیWorldcomp 2010 که در حال حاضر از سوی صاحب نظران و مجامع علمی دنیا، معتبرترین همایش علمی در زمینه کامپیوتر به شمار می‌رود، از بیست و دوم تیر تا اول مردادماه در شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد نیشابوربا اشاره به اینکه شرط اصلی پذیرش مقاله در این همایش علمی ارایه یافته‌های جدید علمی از سوی نگارنده‌های این مقاله‌هاست، گفت: طبق گزارش ارایه شده از سوی دبیرخانه این همایش، تنها 25 درصد از مقاله‌های ارسال شده از سوی دانشمندان دنیا، برای ارایه در همایش در بخش نهایی پذیرفته شده است.

وی اظهار داشت: مقاله آصفی نیز که با عنوان پایگاه‌های اطلاعاتی توزیع شده به این همایش ارسال شده بود، مورد پذیرش نهایی قرار گرفته و از او دعوت شده است تا برای ارایه آن به صورت حضوری در همایش شرکت کند.

وی با یادآوری اینکه در این گردهمایی علمی همزمان 21 همایش در موضوعات مختلف مرتبط با کامپیوتر برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: حامیان و برگزار کنندگان همایش فوق، ده‌ها دانشگاه و مرکز علمی معتبر دنیا از جمله مرکز ناسا و دانشگاه‌های هاروارد، کالیفرنیا و جورجیای آمریکا هستند.



