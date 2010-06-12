اطفا آتش سوزی در منطقه باینگان یک عملیات ویژه و بی نظیر بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در پی وقوع آتش سوزی روز گذشته در مناطق جنلگی بخش باینگان در شهرستان پاوه، صبح شنبه استاندار کرمانشاه به همراه معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور و تعدادی از مسئولین دستگاه های اجرایی استان با یک فروند بالگرد از منطقه مذکور بازدید کردند.

سید دادوش هاشمی در جریان این بازدید با اشاره به صعب العبور بودن منطقه ایی که دچار حریق شده بود، عنوان کرد: با توجه به اینکه حادثه درمنطقه ایی رخ داد که کار مهار و اطفا حریق را با مشکل جدی مواجهه کرده بود اما توانستیم با همکاری کلیه دستگاه ها و نیروهای مردمی آتش را مهار کنیم و بنابراین این عملیات اطفا باید به عنوان یک عملیات ویژه در سطح کشور قلمداد شود.

وی افزود: خوشبختانه در این حادثه به درختان و جنگلها آسیب جدی نرسیده و فقط مراتع خشک طعمه آتش شده اند.

استاندار کرمانشاه مهار این آتش سوزی را نشان دهنده وفاق و تعامل مسئولان دستگاه های اجرایی و احاطه آنها بر مسائل استان دانست و افزود: حضور نیروهای مردمی مهمترین عامل در اطفا حریق بودند.

هاشمی در ادامه از کلیه دستگاه های اجرایی استان، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروی مقاومت بسیج و بالاخص جمعیت هلال احمر که با اعزام سه فروند بالگرد امداد در منطقه حاضر شدند، تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه مظفر معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور با بیان این که رسالت و وظیفه کاری جمعیت هلال احمر خدمت به مردم و آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه است، اظهار داشت: همکاران استانی و کشوری ما در جمعیت هلال احمر به محض اطلاع از این حادثه با اعزام نیروها و سه فروند بالگرد امداد به منطقه تمام تلاش خود را جهت مهار آتش بکار گرفتند که خوشبختانه با کمک نیروهای مردمی و دیگر دستگاه های اجرایی استان موفق به مهار آتش سوزی شدیم.

وی تأکید کرد: از دلایل موفقیت آمیز بودن این عملیات همدلی و تعامل بین مسئولان استان و مردم بود که به عنوان عامل اصلی بسیار بی نظیر بود.