به گزارش خبرنگار مهر، علی موذنی مدیر ادبی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (مجری جشنواره مذکور) مسئولیت دبیری علمی این جشنواره ادبی را به کاکایی سپرد.

جشنواره سراسری شاعران جوان ایران (شب‌های شهریور) سال گذشته بنا به خواست عبدالجبار کاکایی برگزار نشد و امسال پس از وقفه‌ای یکساله از سرگرفته شده است. نهمین دوره‌ این جشنواره‌ با موضوع آزاد و موضوع ویژه دفاع مقدس برگزار می‌شود.

شاعران جوان با میانگین سنی 15 تا 30 سال امکان حضور در این جشنواره را دارند. آنها می‌توانند حداقل 3 اثر و حداکثر 5 اثر از تازه‌ترین سروده‌های خود را در موضوعات آزاد و ویژه به صورت مجزا به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

زمان برگزاری آیین پایانی جشنواره 20 شهریور ماه خواهد بود.

