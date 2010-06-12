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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۳۸

در آستانه تشکیل دولت عراق؛

معاون وزیر خارجه آمریکا هفته آتی راهی بغداد می شود

معاون وزیر خارجه آمریکا هفته آتی راهی بغداد می شود

معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه هفته آینده برای بررسی موضوع تشکیل دولت عراق راهی بغداد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت که جفری فیلتمن هفته آینده برای دیدار با مقامات عراقی به بغداد سفر می کند.

وی افزود: فیلتمن در این سفر درباره تحولات عراق به ویژه روند تشکیل دولت با مسئولان و شخصیت های سیاسی این کشور رایزنی خواهد کرد.

جفری فیلتمن همچنین با کارمندان سفارت آمریکا در بغداد و نیروهای آمریکایی مستقر در عراق دیدار خواهد کرد. قرار است طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن و خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از عراق شمار این نظامیان با آغاز فصل پاییز به 50 هزار نفر کاهش پیدا کند.

گفتنی است که در حال حاضر 92 هزار نظامی آمریکایی در عراق مستقر هستند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا 18 ژوئن (28 خرداد) به واشنگتن بازخواهد گشت.

این در حالی است که رسانه های خبری اخیرا از سفر قریب الوقوع"جو بایدن" معاون رئیس جمهور آمریکا به بغداد خبر داده اند. سفر مقامات آمریکایی به عراق با هدف مداخله در امور داخلی این کشور در حالی صورت می گیرد که واشنگتن ادعا می کند در روند تشکیل دولت جدید عراق دخالتی نخواهد داشت.

کد مطلب 1099030

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