پارکهای حفاظت شده جنگلی تهران شب گذشته دچار حریق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد در شبانه روز گذشته پنج ایستگاه آتش‌نشانی منطقه 3 درگیر خاموش کردن آتش در پارکهای جنگلی سرخه حصار، خجیر و ارتفاعات دارا آباد بودند.



با توجه به بارندگی مناسب در فصل بهار و رویش علف و گرم شدن هوا این روزها ایستگاههای اطراف پارکهای جنگلی به دفعات برای خاموش کردن آتش به این اماکن اعزام می‌شوند.