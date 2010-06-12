پارکهای حفاظت شده جنگلی تهران شب گذشته دچار حریق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد در شبانه روز گذشته پنج ایستگاه آتشنشانی منطقه 3 درگیر خاموش کردن آتش در پارکهای جنگلی سرخه حصار، خجیر و ارتفاعات دارا آباد بودند.
با توجه به بارندگی مناسب در فصل بهار و رویش علف و گرم شدن هوا این روزها ایستگاههای اطراف پارکهای جنگلی به دفعات برای خاموش کردن آتش به این اماکن اعزام میشوند.
پارکهای سرخه حصار، خجیر و ارتفاعات دارا آباد شامگاه جمعه دچار پنج مورد حریق شدند که با حضور به موقع آتشنشانان منطقه 3 این آتش سوزیها مهار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش نشانی تهران اعلام کرد در شبانه روز گذشته پنج ایستگاه آتشنشانی منطقه 3 درگیر خاموش کردن آتش در پارکهای جنگلی سرخه حصار، خجیر و ارتفاعات دارا آباد بودند.
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