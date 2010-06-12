به گزارش خبرنگار مهر، آفریقای جنوبی، میزبان رقابت های جام جهانی 2010، جمعه تا آستانه شکست مکزیک پرقدرت هم پیش رفت اما بی تجربگی کار دست آنها داد. کارلوس آلبرتو پریه را مربی سیاه ها در این خصوص گفت: بیشتر بازیکنان ما در لیگ داخلی بازی می کنند و بازی در چنین جوی برای آنها دشوار است. البته پس از گذشت 15 دقیقه اوضاع روبه راه شد و ما بازی خودمان را انجام دادیم.

این بازی در نهایت با تساوی یک بر یک در گروه A به پایان رسید تا دشواری تشخیص تیم های صعودکننده از همین حالا آغاز شود.

دیگر دیدار این گروه را اروگوئه و فرانسه برگزار کردند. دیداری که با وجود 10 نفره شدن اروگوئه با تساوی بدون گل به پایان رسید. ریموند دومنک، مربی خروس ها، در پایان این دیدار اظهار داشت: ما در ضربات آخر مشکل داشتیم و آنها (اروگوئه ) در دفاع مستحکم بودند. در مجموع بازی زیبایی را شاهد بودیم.