رشد 7.5 درصدی سهم سلامت بر اساس برنامه پنجم

دکتر سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر به موضوع بررسی برنامه پنجم توسعه کشور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اشاره کرد و افزود: برای بررسی سهم سلامت در برنامه پنجم توسعه کشور، طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته جلسات فوق العاده ای با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد.

وی یکی از موارد مورد بحث در این جلسات را موضوع سرانه سلامت عنوان کرد و گفت: اصلاح سرانه ها که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز آمده بود در برنامه پنجم نیز دیده شده است.

قاضی زاده با بیان اینکه در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه دچار مشکلاتی بودیم، افزود: مشکل در برنامه چهارم رسیدن به این اهداف بود که در برنامه پنجم اصلاح شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در اصلاح سرانه مقرر شده سالانه 7.5 درصد رشد نسبت به سهم سلامت از کل بودجه کشور اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم سلامت از کل بودجه کشور 6 درصد است، افزود: بر اساس برنامه پنجم سهم سلامت سالانه نیم درصد رشد دارد.