محمد هادی حیدر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم شهرهای بزرگ نا آرام و بیقرارند، آسیبهای اجتماعی در این شهرها بالا است، بزهکاری و اعتیاد گریبان مردم را گرفته که این همه به دلیل دوری مردم شهرهای بزرگ از طبیعت است.

وی اضافه کرد: یک مدیر باهوش شهری، برای نجات روان مردم کلانشهری مثل تهران باید شهروندان را به طبیعت برگرداند و به جای ساخت زندانها و کمپهای ترک اعتیاد، فاصله بین طبیعت و انسانها باید برداشته شود.

حیدرزاده با بیان اینکه این کار جز با بسترسازی شهری در حوزه محیط طبیعی امکانپذیر نیست، یادآور شد: باید طبیعت را به شهر آورد و با ساخت موزه ها، پارکهای طبیعی و اماکن طبیعی روحیه طبیعت دوستی را در مردم تقویت کرد. با این کار ناهنجاریهای اجتماعی کاهش می یابد و آسیبهای اجتماعی به لحاظ کمی و کیفی روندی نزولی خواهد داشت.

روانپزشکان و جامعه شناسان معتقدند؛ دلیل اصلی اضطراب، استرس و اخمو بودن شهروندان تهرانی تراکم بیش از حد جمعیت، تورم، بافت نامناسب شهری، ترافیک و برخی برنامه های غم انگیز و استرس زای تلویزیون و ... است.