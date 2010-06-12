به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، محسن مومنی، رئیس حوزه هنری در دیدار با هیئت ترکیهای بازدیدکننده از این مکان که برای شرکت در مراسم بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) در ایران آمدند ضمن ابزار خشنودی و سپاسگزاری از حضور همدلانه آنها در این مراسم گفت: به گفته پیامبر بزرگوار اسلام "در زندگی شما گاهی نسیمهای بهشتی میوزد، غافل نباشید و خودتان را در مسیر این ورزشها قرار دهید".
وی افزود: من فکر میکنم در روزگار آخرالزمانی ما این نسیمهای بهشتی بسیار مشهود است، باید حواسمان جمع باشد و از آن بهره ببریم. مسلمانان جهان در عصر ما بیدار شدهاند و این یکی از مصادیق نسیمهای بهشتی است و من موسس و موجد این تفکر انقلابی را که باعث بیداری جهان شده امام خمینی (ره) میدانم. او هدیهای از آسمان برای روزگار ماست و اگر ایشان نبودند ما تا این اندازه قادر به فهم پیامبر اسلام (ص) نبودیم.
مومنی با تاکید بر بشارت سوره مائده درباره ظهور ملتی که ویژگی کفرستیز و به تعبیری انقلابی دارد، عنوان کرد: امام خمینی (ره) نمونه چنین انسانی بود که در برابر قدرتمندان میایستاد و در صحبتهایش آنها را به هیچ میگرفت و چنان محکم بود که آنها را به هراس میانداخت. در حالی که در برابر سخنان مادر یک شهید، به گریه میافتاد.
رئیس حوزه هنری ضمن نقل خاطرهای از مقام معظم رهبری درباره ویژگیهای متواضعانه امام (ره) در برابر خانواده شهدا، وظیفه حوزه هنری را اشاعه این تفکر دانست: حوزه هنری به دنبال شناساندن هر چه بیشتر تفکر امام (ره) به جهان در قالب ادبیات و هنرهایی چون سینما، تئاتر، موسیقی، نقاشی و... است و اگر مردم دنیا امام (ره) را بهتر بشناسند وضعیت گونه دیگری میشود.
وی ادامه داد: همانطور که میبینید امروز شاهد واکنش دنیا در برابر محاصره مردم غزه هستیم، در حالی که در گذشته اتفاقات تلختری در آن منطقه روی میداد اما چندان واکنشی دیده نمیشد و این حاصل حرکتی است که امام (ره) آن را آغاز کرده است.
این نویسنده ادبیات مقاومت با ابزار خشنودی از جهاد مردم ترکیه در اعزام کاروان آزادی به قصد شکست حصر غزه، آینده اسلام را در ترکیه خوشبینانه دانست: من در سفر به خانه خدا و گفتگو با مسلمانان ترکیه، اندونزی و مالزی به این نتیجه رسیدم که آگاهی و حرکت انقلابی آنان، همان نسیمهای بهشتی است که وزیدن گرفته و با قراردادن خود در مسیر این نسیمها باعث سربلندی و نجات مسلمانان جهان در برابر زورگویان دنیا میشود.
هیئت ترکیهای روز چهارشنبه 19 خرداد از حوزه هنری و نمایشگاهها و نگارخانههای مختلف این مجموعه بازدید کرد. این گروه هدف خود را از شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) ایجاد همدلی بیشتر بین دو ملت مسلمان ایران و ترکیه دانستند و آرزو کردند روزی قدس شریف به رهبری امام خامنهای آزاد شود و همه ما پشت سرایشان در قدس نماز جماعت برپا کنیم.
نظر شما