مهری سویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: یکی از وظایف بیست و چندگانه آموزش و پرورش در بحث حجاب و عفاف، گنجاندن این موضوع از دیدگاه آیات و روایات همراه با تبیین ضرورت و فلسفه آن در کتابهای درسی برای دانش آموزان است.

وزارت آموزش و پرورش از اصلی ترین ارگانهایی است که در بحث فرهنگسازی حجاب و عفاف دارای وظایف متعددی است که به بیش از بیست مورد می رسد.

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نشست مشترک با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: مسئولان این سازمان جایگاه حجاب و عفاف را در کتابهای درسی از دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه مورد بررسی قرار دادند.

سویزی ادامه داد: طبق بررسی این سازمان در دوره پیش دبستانی هیچ محتوایی در مورد حجاب و عفاف برای دانش آموزان طراحی نشده است که قرار شد در محتوای آموزشی مقاطع و سالهای بعد جبران شود.

تالیف کتابهای کمک آموزشی حجاب و عفاف

مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش افزود: همچنین کتابهای سه دوره دبستان، راهنمایی و متوسطه نیز بررسی شده که باید در برخی از محتواها کتب تغییرات کلی و در برخی جملات و تصاویری اصلاح شوند که این تغییرات به شکل آرام در حال انجام است.

سویزی با بیان اینکه یکی از مواردی که در ویرایش کتابهای درسی جدید به آن تاکید شد اصلاح نگاه جنسیتی و معرفی زنان و مردان به عنوان عناصر مکمل است، افزود: همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعلام کرد که فرهنگ حجاب و عفاف را به شکل جداگانه در کتابهای کمک آموزشی دانش آموزان و راهنمای معلمان دنبال می کند.