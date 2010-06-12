108 مشمول غایب در قزوین دستگیر شدند‌

سرهنگ مسعود جعفری نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در این طرح که هفته گذشته اجرا شد، 50 نفر در شهرستان قزوین، 23 نفر در شهرستان تاکستان، 22 نفر در شهرستان بوئین‌زهرا، 9 نفر در شهرستان البرز و چهار نفر در شهرستان آبیک دستگیر شدند.

وی افزود: مأموران کلانتری شهرستان آبیک نیز روز گذشته حین گشت‌ زنی دو نفر را در حال آتش زدن مقادیری کابل برق دستگیر کردند که در تحقیقات پلیس مشخص شد که این دو نفر کابل‌ها را سرقت کرده اند که پس از سوزاندن روکش کابل‌ها، مغزی فلزی آنها را به فروش می‌رسانند.

فرمانده انتظامی استان قزوین یادآورشد:‌ مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین هم ، حین گشت‌ زنی در یکی از مناطق قزوین به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند که پس از تعقیب و گریز و توقف آن در بازرسی از راکب این موتورسیکلت 750 گرم تریاک کشف و ضبط کردند.

وی گفت: مأموران یگان امداد قزوین نیز حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین به زنجان به یک دستگاه پیکان مشکوک و دستور ایست دادند که راننده خودروبا بی‌توجهی به فرمان پلیس اقدام به فرار کرد که مأموران پلیس در تعقیب و گریزو توقف خودرو در بازرسی از این خودرو 675 ثوب البسه قاچاق کشف و ضبط کردند.



جعفری نسب خاطرنشان کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی استان قزوین در بازرسی از یک واحد صنفی فروش پوشاک در قزوین 25 ثوب البسه با آرم شیطان پرستی و غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی شهرستان تاکستان نیز در بازرسی از یک دستگاه پیکان تعداد 15 هزار و 480 ثوب البسه غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین اعلام کرد: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان تاکستان در بازرسی از یک واحد دامداری در این شهرستان یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

فرماندهی انتظامی استان قزوین از کشف بیش از 2 هزار بطری مشروب الکلی در قزوین از ابتدای خرداد ماه تا کنون نیز خبر داد.