کمبود عضو هیئت علمی در دانشگاه کردستان

جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مجموع دانشگاه کردستان دارای 236 عضو هیئت علمی است که نسبت تعداد عضو هیئت علمی با شمار دانشجویان در این مرکز آموزشی نزدیک میانگین کشوری است و باید این کمبود در دانشگاه جبران شود.

رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این مرکز آموزشی گفت: در حال حاضر شش درصد از دانشجویان دانشگاه کردستان در رشته های مقطع دکتری، 37.5 درصد در مقطع کارشناسی ارشد و 45 درصد نیز در مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه تلاش می شود دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با بخش بیرون از دانشگاه و صنعت ارتباط بیشتری برقرار کنند، اضافه کرد: سعی می کنیم دانشجویان کارشناسی ارشد را وادار کنیم که با بخش صنعت و بیرون از دانشگاه قراردادهای تحقیقاتی منعقد کنند تا از اعتبارات بیرون دانشگاه استفاده کنند و در بحث کاربردی شدن دانش رشد داشته باشند.

امینی گفت: به دلیل اینکه سطح درآمد و سطح توسعه صنعتی استان کردستان پایین است، پروژه های تحقیقاتی دانشگاه در بخش صنعت کاستی هایی دارد لذا امیدواریم با تلاشهایی که در این راستا می شود بتوانیم کمبودهای دانشگاه را در این بخش جبران کنیم.