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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۲۲

تقدیر سفیر ایران در نیوزلند از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

قم – خبرگزاری مهر: سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیوزلند طی نامه‌ای رسمی از رئیس و مدیر همکاریهای علمی و بین⁯الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در نامه مرتضی رحمانی موحد آمده است: پرفسور آرتور بیولر استاد آمریکایی دانشگاه نیوزلند که سال گذشته برای شرکت در همایش اسلام⁯هراسی به ایران سفر کرده بود در ملاقات با اندیشمندان حوزوی در قم علاقمند به مطالعه در خصوص زندگانی حضرت فاطمه زهرا(س) شده است. دکتر بیولر تحولات در حوزه دینی کشورمان را موفقیت⁯آمیز و تحسین⁯برانگیز خوانده است و امید است با پیگیری نهادها و مراکزی مانند پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمینه توسعه و گسترش فرهنگ غنی اسلام در خارج از کشور بیش از پیش فراهم گردد.

در ادامه این نامه آمده است: دکتر آرتور بیولر در ملاقات حضوری در محل سفارت ایران با ذکر توفیقات به دست آمده در جریان سفر به شهر مقدس قم و گفتگوهای صورت گرفته با دانشمندان حوزه علمیه قم از تلاش و زحمت دست اندرکاران تنظیم دیدار‌ها خصوصا رئیس پژوهشگاه و مدیر اداره همکاریهای علمی و بین‌الملل تقدیر کرد.

کد مطلب 1099114

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