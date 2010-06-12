موسیقی "پرانتزباز" اثری چند فرهنگی است

فردین خلعتبری آهنگساز مجموعه تلویزیونی "پرانتزباز" ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت موسیقی متن تازه ترین سریال کیومرث پوراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : سریال تلویزیونی "پرانتزباز" مجموعه ای اپیزودیک است که برای هر قسمت این سریال با توجه به داستانی که تعریف می شد موسیقی ساخته شد و اگر بیننده احساس می کند برای این کار موسیقی خوبی نوشته شده به دلیل حضور آقای پوراحمد و نظراتی است که برای موسیقی هرقسمت از این مجموعه ارائه می کرد .

وی در ادامه افزود : خوشبختانه خود پوراحمد آدم خوش سلیقه ای است و می داند که چه چیزی می خواهد به همین دلیل در ساخت موسیقی برای این فیلم به تنهایی فعالیت نمی کردم و کارگردان سکانس به سکانس پیش من می نشست و آنچه را که می خواست بیان می کرد و تا زمانی که رضایت کامل از کار نداشت سراغ قسمت بعدی سریال نمی رفت ؛ضمن اینکه برای تک تک سکانس ها موسیقی نوشته می شد و در نهایت از مجموع موسیقی "پرانتزباز" راضی هستم.

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود به سازبندی برای ساخت موسیقی این مجموعه تلویزیونی اشاره کرد و گفت : برای سازبندی موسیقی این مجموعه بهتر این بود که از موسیقی ارکسترال استفاده می کردم ولی به دلیل حجم بالای موسیقی این کار امکان پذیر نبود چراکه در هر اپیزود از این سریال آدم های متفاوتی از جغرافیای مختلف به مسافرخانه گلشهر می آمدند بنابراین موسیقی متفاوت که ریشه در اقوام داشت را می طلبید از همین رو هزینه ضبط با ارکستر زیاد می شد؛ به همین دلیل از سمپل استفاده کردم و تنوع سازی را نیز بالا بردم تا به نتیجه دلخواه برسیم .

خلعتبری که تجربه همکاری با کیومرث پوراحمد در فیلم های سینمایی "گل یخ" و "اتوبوس شب" را دارد در ادامه افزود : به اعتقادمن سریال "پرانتز" باز سفری است به نقاط مختلف ایران و آشنایی با فرهنگ های گوناگون است که بیننده با قصه های فرعی نیز آشنا می شود و در کل تنوع روایت در این مجموعه بالا است به همین دلیل طبیعی است که موسیقی متنوعی را باید برای بیان این روایت به کار می گرفتم ؛ضمن اینکه من به عنوان آهنگساز تمام تلاش خود را به کار بستم تا موسیقی کاملا ایرانی ارائه دهم؛ البته نگاه پوراحمد هم موثر بود.

وی در ادامه به ساخت موسیقی بری یک فیلم هندی اشاره کرد و گفت : چندی پیش ساخت موسیقی برای یک فیلم هنری در سینمای هند با عنوان "بز باکره" به کارگردانی "مورالی ناییر" را آغاز کرده بودم که به تازگی به پایان رسیده است؛این فیلم داستانی بومی و محلی با رنگ مایه های اجتماعی دارد از همین رو در ساخت این فلیم از سازهای موسیقی هند مثل سیتار و سارود استفاده کردم البته ناگفته نماند که برای تکمیل شدن موسیقی این فیلم گریزی هم به موسیقی ایرانی و هرآنچه بین فرهنگ موسیقایی ایران و هند مشترک است زدم، در واقع به نوعی نغمه هایی از موسیقی ایران در این فیلم شنیده می شود.

فردین خلعتبری در ادامه صحبت های خود از برگزاری ارکستر مجلسی ایرانیان خبر داد و گفت : درحال حاضر مشغول نوشتن قطعاتی برای اجرای زنده ارکستر مجلسی ایرانیان به رهبری بردیار کیارس و آوازعلیرضا قربانی هستم و قرار است قطعات جدید با سازبندی ارکسترال را مهرماه سال جاری در سالن همایش های برج میلاد به روی صحنه ببریم.

وی در پایان صحبت های خود به هزینه اجاره بهای سالن برای برگزاری کنسرت اشاره کرد و گفت : متاسفانه هزینه اجاره بهای سالن موسیقی بسیار بالا است و هرگروهی قادر به پرداخت آن نیست به عنوان نمونه اجاره بهای فضایی مانند سالن همایش های برج میلاد در هرشب بین 15 تا 20 میلیون تومان متغییر است و پرداخت این مبلغ برای گروه های موسیقی که در راستای فعالیت های فرهنگی قدم برمی دارند بسیار سنگین است و تاسف بارتر اینکه سازمانی مانند شهرداری برای پایین آمدن این اجاره بها نه تنها کمکی نمی کند بلکه نیمی از درآمد کنسرت را برمی دارد و این درحالی است که همین سازمان برای تولید آثار موسیقی هزینه می کند اما برای اجرای همان اثر دریکی از سالنهای تهران پولی پرداخت نمی کند و یا تخفیفی برای پایین آمدن اجاره بها نمی گیرد؛ در نیتجه گروه های موسیقی تحت فشار قرار می گیرند و مجبور هستند قیمت بلیت ها را برای مخاطب علاقمند بالا ببرند که این چرخه اقتصادی در حوزه موسیقی دور از انصاف است.