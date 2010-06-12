چهار هزار نفر بطور مستقیم در منطقه آزاد انزلی مشغول بکار هستند

کمال فیروز آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از مجموع در آمدهای منطقه آزاد 90 درصد در پروژه های عمرانی و تنها 10 درصد به هزینه های جاری اختصاص می یابد که این امر سازمان منطقه آزاد را به یک سازمان الگو تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: در چهار سال گذشته بسیاری از صنایعی که حتی صنایعی که در شهرک صنعتی انزلی و بعضا در فاز صنعت منطقه آزاد مشغول به کار بودند و در آستانه تعطیلی قرار داشتند، منطقه آزاد با اعمال تسهیلات و معافیتهای حقوقی و قانونی که دولت در قانون مناطق آزاد پیش بینی کرده بود، مانع تعطیلی این واحدها شد.

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی عنوان کرد: این معافیتها و تسهیلات باعث شد، بسیاری کارخانه های که نیمه تعطیل بود ظرفیتهای خود را کاملتر کنند و همینطور برخی کارگاه ها به تنهایی 200 تا 300 نفر را مشغول بکار کردند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه با توجه به الزامات زیست محیطی که وجود دارد و همچنین با توجه به محیط زیست شکننده گیلان هر نوع صنعتی را نمی شود در منطقه ایجاد کرد، رویکرد ایجاد صنایع در منطقه چگونه است، افزود: هر فعالیتی که در منطقه شکل می گیرد باید براساس مطالعاتی راهبردی و جامع باشد.

فیروزآبادی با اعلام اینکه در منطقه آزاد انزلی براساس طرح راهبردی و جامع نه سلیقه ای عمل می شود، ادامه داد: غیر از ترانزیت، منطقه آزاد باید پایگاهی برای صادرات مجدد به کشورهای آسیایه میانه باشد، چراکه بازار مصرف چهار میلیون نفری در این منطقه وجود دارد.