فردا در تاريخ

قرارداد گمركي ايران وروسيه :

درچنين روزي درسال 1319 ه ق براساس قرارداد گمركي ميان مظفرالدين شاه قاجار و روسيه امورگمركات ايران ازيد دولت ايران خارج گرديد . اين قرارداد يكي ازننگين ترين قرار دادهاي منعقده درتاريخ ايران به شمارمي رفت .



درگذشت آيت الله محمد باقر فشاركي :

درچنين روزي درسال 1314ه ق حاج محمد باقرفشاركي ازبزرگان جهان تشيع ديده ازجهان فروبست . آن عالم رباني درطول عمرپربركت خويش آثارگرانسنگي درحوزه علوم اسلامي به جاي نهاده است كه ازميان آنها مي توان به

ذخيره العباد وحاشيه بركتاب حاشيه شرح لمعه اشاره كرد .



روزسينما :





درزبان هاي اروپايي فيلم سينمايي را تصاويرمتحرك نيزمي نامند. درسال هاي 1880 تا 1889 ميلادي آزمايش هايي براي به وجود آوردن تصويرمتحرك با استفاده ازعكس هاي متعدد انجام مي گرفت. برادران لوميردرسال 1185ميلادي نخستين فيلم را ساخته ودرمعرض تماشاي عموم نهادند وچنين شد كه سينما شكل گرفت. دراواخرسال هاي دهه 1880 ميلادي ، دوربين هاي فيلمبرداري هم اختراع شد كه ازيك صحنه حركت يك رشته عكس هاي مجزا را برروي يك حلقه فيلم ضبط مي كرد. اين دوربين سپس عكس ها را باهمان سرعت به نمايش مي گذاشت وبه اين ترتيب آن صحنه حركت را بازنمايي مي كرد. نخستين فيلم داستاني درسال 1903ميلادي درآزمايشگاههاي اديسون ساخته شد. اين فيلم سرقت بزرگ درقطارنام داشت .

دربيست وهفتم مرداد 1279 ه ش دراوستاند بلژيك ، ميرزا ابراهيم خان عكاسباشي نيزدسته دوربين خود را چرخاند وسينما را وارد ايران كرد . اودرسن چهارده سالگي به همراه پدرش به فرنگ رفت وبه فراگرفتن فن عكاسي وگراور سازي پرداخت . در بازگشت به ايران اورا نزد مظفرالدين ميرازي وليعهد فرستادند وچون درسال 1313 ه ق مظفرالدين شاه به سلطنت رسيد لقب عكاسباشي درباررا به اوبخشيدند. مظفرالدين شاه درسال 1317 و1318 ه ق نخستين سفرخود را به فرنگ آغازكرد وميرزا ابراهيم خان عكاسباشي را نيزباخود برد. اودرهمين زمان يعني درسال 1279 ه ش سينما را به ايران آورد .







به همين مناسبت درسال 1379 درايران جشن يكصدمين سال سينماي ايران برگزار شد وطي آن ازبرترين هاي سينماي كشور تجليل شد . همه ساله درچنين روزي انجمن منتقدان كشورطي جشني بهترين سينماگران هرسال را انتخاب مي كنند .



تسخيرآلمان :

درچنين روزي درسال 1944 ميلادي ودرواپسين سال جنگ جهاني دوم كشور هاي امريكا، انگلستان وشوروي قرارداد تسخير آلمان را امضا كردند. پس ازشكست كامل آلمان نازي متفقين آلمان را به دوقسمت تقسيم كردند .



روزانقلاب مردم اتيوپي :

اتيوپي كشوري است درمنطقه استوايي آفريقا، بين سودان وسومالي كه مساحت آن دوسوم مساحت ايران است. نژاد مردم اين كشورسياه وسامي است واهالي آن به زبان محلي مختلف وزبان عربي نيزصحبت مي كنند . غالب آنان پيرودين مسيحيت ار تدوكس واسلام اند. حكومت اين كشوردربيست ويكم مارس سال 1975 ميلادي مشروطه سلطنتي بود كه با قيام نظاميان اين كشوربه جمهوري تبد يل شد . نظاميان اتيوپي درسال 1974 با ساقط كردن رژيم استبدادي سنتي هايل سلاسي قدرت را به دست گرفتند. دولت جديد درصدد ايجاد اصلاحات ماركسيستي بود واصولا به گروههاي شهري توجه خاصي نداشت. اين رژيم به دليل تمايلات اقتدارگرايانه وسركوبگرايانه درموارد زيادي نيزدرمقابل گروه هاي شهري قرارگرفت .



تولد چارلزدادلي وارنر :

وارنرنويسنده برجسته آمريكايي درچنين روزي درسال 1829 ميلادي به دنيا آمد . او روزنامه نگارنيزبود . پسر بودن ، عنوان مهمترين اثرداستاني اوست .



تولد بن شان :

