به گزارش خبرگزاری مهر، قصه "داود و قمری" روایتگر داستان یکروز از زندگی یک صدابردار جوان است که ماموریت می‌یابد به دنبال صدای خاصی بگردد. فیلم با این جوان همراه می‌شود و درگیریهای او با همسرش را نیز به تصویر می‌کشد.

هومن سیدی، حدیث میرامینی، حسین راضی، شورا قنبری، رضا مولایی، سیمین اسدی و بهروز پناهنده بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: آیدا پناهنده و ارسلان امیری، مدیر تصویربرداری: علیرضا قاضی، صدابردار: سعید صالحی، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی، طراح گریم: سالومه اسکندری، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: علی سمیعی، دستیار دوم کارگردان: مجید فش‌خامی، عکاس: مزدک عیاری، مدیر تولید: پرویز میرخانی، مدیر تدارکات: رضا صادق، مجری طرح: فرید سجادی‌حسینی.

