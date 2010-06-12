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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

"داود و قمری" به زودی تحویل سیمافیلم می‌شود

فیلم تلویزیونی "داود و قمری" به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه‌کنندگی کیانوش عیاری به زودی تحویل سیمافیلم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، قصه "داود و قمری" روایتگر داستان یکروز از زندگی یک صدابردار جوان است که ماموریت می‌یابد به دنبال صدای خاصی بگردد. فیلم با این جوان همراه می‌شود و درگیریهای او با همسرش را نیز به تصویر می‌کشد.
 
هومن سیدی، حدیث میرامینی، حسین راضی، شورا قنبری، رضا مولایی، سیمین اسدی و بهروز پناهنده بازیگران این فیلم هستند.
 
عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: آیدا پناهنده و ارسلان امیری، مدیر تصویربرداری: علیرضا قاضی، صدابردار: سعید صالحی، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی، طراح گریم: سالومه اسکندری، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: علی سمیعی، دستیار دوم کارگردان: مجید فش‌خامی، عکاس: مزدک عیاری، مدیر تولید: پرویز میرخانی، مدیر تدارکات: رضا صادق، مجری طرح: فرید سجادی‌حسینی.
 
کد مطلب 1099143

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