97 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی از سامانه کنترل سرعت استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار محسن بیگی پیش از ظهر شنبه در نشستی با فرمانده هان انتظامی پلیس راه همدان افزود: سال گذشته استفاده از این دستگاه موجب کاهش تصادفات جاده ای کشور شد.

وی با بیان اینکه نصب دستگاه های کنترل سرعت از برنامه های طرح تابستانی پلیس راه کشور است، اظهار داشت: استفاده از گشت محسوس و نامحسوس و پوشش لازم انتظامی ترافیکی در ایام تابستان اجرایی می شود.

فرمانده پلیس راه کشور تاکید کرد: رانندگان ناوگان مسافربری و حمل و نقل جاده ای که تا کنون از سامانه کنترل سرعت GPS در وسیله نقلیه خود استفاده نکرده اند علاوه بر ضبط مدارک وسیله نقلیه آنان ، 250 هزار ریال نیز جریمه می شوند.

سردار بیگی با تاکید بر افزایش شدت نظارت در این زمینه، اضافه کرد: خودروهای ناوگان مسافربری حق جابجایی مسافر را تا زمان نصب این دستگاه ندارند.

فرمانده پلیس راه کشور گفت: خودروهای دارای ظرفیت دو تن به بالا نیز باید این دستگاه را بر روی خودروی خود نصب کنند.