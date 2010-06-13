خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: امروزه گستره و حیطه نفوذ روزافزون و فراگیر فناوریهای نوین ارتباطاتی در ابعاد مختلف همه حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی جوامع بشری را با تحولات و تغییرات مداوم و جدی مواجه ساخته است. بر این اساس حیات اجتماعی و آرامش روحی انسان با چالشها و تغییرات روبرو شده است.

گسترش و دامنه فزاینده و روز افزون شبکه فراگیر اینترنت در همه شؤون زندگی انسان به ویژه نفوذ و حضور فعال این شبکه در درون خانه‌ها موجب شده است تا زمینه مشارکت مردم در بهره‌گیری از تجربه و ظرفیتهای گروههای مختلف اجتماعی فراهم آید.

دامنه فراگیر اینترنت در دو حوزه سخت افزاری ارتباطات با گسترش روزافزون سایتها و فناوریهای مرتبط با آن و نیز در حوزه نرم‌افزاری که با ارائه برنامه‌ها و نرم‌افزارهای متنوع و غیر قابل تصور، روز به روز با عرضه محتوا و مطالب جدید در حال گسترش است سبب شده تا شاهد نشانه‌های حضور و نفوذ آن در همه جنبه‌های زندگی بشری باشیم.

در این میان مفاهیم و مبانی دینی نیز از تحولات شگرف اینترنت مستثنی نبوده و از آثار و پیامدهای آن مصون نمانده است. با این که حوزه ادیان و مذاهب از وسعت و پیچیدگی بسیار فراوانی برخوردار است طرح این مباحث در شبکه جهانی بخش قابل توجهی از فکر و ذهن کاربران را به خود اختصاص داده است.

این کتاب در هفت فصل سامان یافته است. تبیین ضرورت بحث، آسیب‌شناسی فضای مجازی و شبکه سایبر، تعریف مفاهیم و کلید واژه‌ها، قابلیتها، فرصتها و ظرفیتها، روشهای کاربردی فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی، تاریخچه اینترنت، ابزار و لوازم تبلیغ در فضای مجازی عناوین این کتاب را در برمی‌گیرند.