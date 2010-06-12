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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ایجاد آزمایشی کانونهای فرهنگی محله در مدارس با آغاز فصل تابستان

ایجاد آزمایشی کانونهای فرهنگی محله در مدارس با آغاز فصل تابستان

مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از ایجاد آزمایشی کانونهای فرهنگی محله در مدارس با آغاز فصل تابستان خبر داد.

زهرا پناهی روان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کانونهای فرهنگی محله با همکاری بسیج و روحانیون مساجد محله، والدین دانش آموزان، معلمان و فعالان عرصه فرهنگی در مدارس ایجاد می شود.

کانونهای فرهنگی محله در مدارس یکی از طرحهای حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش است که وعده ایجاد آن را در نوبت عصر مدارس داده بود.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در صورتی که اجرای آزمایشی این طرح با موفقیت انجام شود، این پایگاهها را در سالهای بعد گسترش می دهیم.

کد مطلب 1099179

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