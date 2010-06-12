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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۲

مهدی عسگری:

اطلاعات 170 نفر از اصحاب رسانه جمع آوری شد

اطلاعات 170 نفر از اصحاب رسانه جمع آوری شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج گفت: تا کنون 170 فرم اطلاعاتی اصحاب رسانه به این مدیریت ارسال شده است.

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه تا کنون 170 نفر از خبرنگاران و اصحاب رسانه اطلاعات خود را به این مدیریت ارسال کرده اند، افزود: این تعداد فرم از 45 نشریه و رسانه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج فرستاده شده است.

وی با بیان اینکه بانک اطلاعاتی این گروه شامل کلیه فعالان حوزه رسانه های گروهی شده و تنها مختص به خبرنگاران نیست، ادامه داد: در این ارتباط دو فرم تهیه شده که یکی به سرپرست و دیگری به کلیه اعضای فعال در دفتر نشریه یا رسانه تعلق دارد.

عسگری با اشاره به اهمیت شناخت اصحاب رسانه در شهرستان خاطرنشان کرد: کلیه افراد فعال در حوزه رسانه می توانند به صورت شخصی و با ارائه مدارک خواسته شده در فرم ها که شامل نمونه کار آنان می شود نسبت به پر کردن فرم ها و ثبت نام در این بانک اطلاعاتی اقدام کنند.

پایان خرداد آخرین مهلت ارسال فرم های اطلاعات اصحاب رسانه

مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج به روند مثبت شکل گیری اطلاعات دقیق اصحاب رسانه از طریق ثبت و تکمیل این فرمها تاکید کرد و یادآور شد: فرم تکمیل اطلاعات فعالان حوزه رسانه از سال گذشته در دفاتر نشریات و خبرگزاریها توزیع شده است.

عسگری بیان داشت: با توجه به تغییرات احتمالی ساختار شهرستان در آینده نزدیک لزوم تکمیل هر چه سریعتر این اطلاعات احساس می شود.بر این اساس اصحاب رسانه تنها تا پایان خرداد ماه برای تکمیل و ارسال فرم ها فرصت دارند

وی اظهار داشت: چنانچه نشریه یا رسانه ای تا پایان مهلت مقرر از ارسال اطلاعات خودداری نماید از کلیه امتیازات در نظر گرفته شده در این بانک محروم خواهد شد.

کد مطلب 1099191

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