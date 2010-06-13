مهدی همایونفر درباره موضوع مستند "مهمانان" به خبرنگار مهر گفت: این مستند در 100 دقیقه به وقایع سال 59، تصرف سفارت آمریکا و حوادثی که خارجی‌ها درگیر آن بودند، می‌پردازد. مستند "مهمانان" به لحاظ تولید کار دشواری است، چرا که پیدا کردن افرادی که در آن حوادث دخیل بودند و گفتگو با آنها کار ساده‌ای نیست.

وی درباره اسامی افرادی که با آنها گفتگو شده و کارگردان این مستند گفت: در حال حاضر نمی‌توانم نام این افراد را بگویم، باید کمی کار جلو برود و بعد اعلام کنم. لوکیشن‌های مستند "مهمانان" در اروپا، آمریکا و خاورمیانه است. تاکنون تصویربرداری بخش ایتالیا تمام شده و گروه در افغانستان مشغول تصویربرداری هستند. برای هر یک از کشورها یک کارگردان در نظر گرفتم. در مجموع پنج گروه این کار را کارگردانی می‌کند.

این تهیه‌کننده درباره تولید مستند "مهمانان" افزود: قصد داشتم تجربه تهیه یک مستند بلند را داشته باشم، به همین دلیل تصمیم گرفتم یک مستند بلند بسازم. امیدوارم "مهمانان" اثر خوبی شود.

همایونفر درباره اینکه آیا تعدد کارگردانان باعث نمی‌شود که یکدستی در نگاه این اثر از بین برود، توضیح داد: تلاش می‌کنیم کارگردانان این اثر نگاه واحدی داشته باشند و قبل از شروع کار بارها درباره جزییات صحبت کردیم تا به لحاظ ساختار و محتوا کار یکدست باشد. البته در تدوین سعی می‌کنیم یک نگاه واحد در کار ایجاد شود. بخش‌هایی از این مستند هم در واشنگتن، نیویورک و کالیفرنیا تصویربرداری می‌شود.

وی در ارزیابی فیلم‌های مستند بلند داخلی گفت: ما در تولید آثار مستند مشکلات زیادی داریم و حمایت جدی از این ژانر کار نمی‌شود، به همین دلیل تعداد مستندهای بلند سینمایی کم است. ما تلاش می‌کنیم این ژانر را زنده کنیم.

این تهیه‌کننده درباره اکران "مهمانان" گفت: قصد اکران این فیلم مستند را داریم. البته به روش HD تصویربرداری می‌شود و بعد روی 35 می‌کشیم. پیش بینی می‌کنیم تولید این پروژه یک سال طول بکشد، چون تولید آن کار دشواری است و نمی‌توان مثل یک کار داستانی برای آن برنامه‌ریزی کرد.