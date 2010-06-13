وزیر صنایع با احداث شهرک صنعتی فولاد در اسدآباد موافقت کرد

اکبر رنجبر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه وزیر صنایع و معادن دستور لازم برای مطالعه و بررسی مراحل اجرایی صنایع پایین دستی فولاد و چدن در شهرستان اسدآباد را صادر کرد، گفت: برای انتخاب مکان مناسب برای احداث این شهرک باید مطالعات کارشناسانه به صورت اساسی انجام شود.

وی محل تامین اعتبار برای ایجاد این شهرک را منابع ملی ذکر کرد و اظهار داشت: کارهای تکمیلی ذوب آهن غرب کشور در اسدآباد با بیش از 80درصد پیشرفت در حال انجام است و این طرح هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: برای اجرای در این طرح صنعتی 81 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و دو و سه دهم میلیون دلار سرمایه گذاری ارزی شده است و برای تکمیل آن 50 میلیارد ریال اعتبارجدید لازم است.

اکبر رنجبر زاده خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این طرح برای 700 نفر به طور مستقیم و چهار هزار نفر به طور غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.