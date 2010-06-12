تلاش کردم در "تاوان" با مخاطب همراه شوم

شهرام شاه حسینی کارگردان این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تلویزیونی هیچ شباهتی به کارهای سینمایی من ندارد. اما فکر می کنم به جهت فضا شباهت هایی به فیلم تلویزیونی "گام های معلق" داشته باشد. اما به لحاظ قصه و روایت مجموعه متفاوتی در کارنامه ام محسوب می شود.
وی افزود:در این مجموعه سعی شده، عنوان کنیم که همه ما آدمها زندگی معمولی داریم و ممکن است دچار روزمرگی شویم. اما زمانی اتفاق هایی برایمان می افتد که از دایره معمولی زندگی خارج است. به همین دلیل ما را دچار هراس و نگرانیهایی میکند. "تاوان" حول محور همین اتفاقات است. ما در زندگی همه نشانه ها را در می یابیم اما ممکن است همه انها خوب نباشد و فقط باید از برخی از آنان استفاده کنیم.
کارگردان فیلم "کلاغ پر" درباره ساختار مجموعه تلویزیونی "تاوان" افزود: این مجموعه از ساختار غیر خطی برخوردار است و مخاطب دائم در آن به گذشته می رود و دوباره به حال باز می گردد و مدام با سوالهایی روبر می شود که وی را به فکر وا می دارد. سعی کردم با این نوع روایت برای مخاطب جذابیت ایجاد کنم.
وی ادامه داد:مخاطب این مجموعه اگر به دیدن آن علاقمند باشد، باید تمام قسمت ها را دنبال کند. زیرا با ندیدن یک بخش ممکن است از مجموعه دور شود. من تلاش کردم، از زیاده گویی و تکرار پرهیز کنم. فکر نمی کنم پلانی در این مجموعه اضافی باشد.
شاه حسینی خاطر نشان کرد: امیدوارم زحمات هفت ماهه تصویربرداری کار به خوبی دیده شود. ساخت چنین مجموعه هایی که از ساختارهای متفاوتی برخودارند می توانند در مخاطب تغییر ذائقه دهند. زیرا در شرایط فعلی که شبکه های ماهواره ای مجموعه های مختلفی پخش می کنند، رسانه ها در ایران وظیفه دارند که مجموعه هایی با ساختار و قصه های متفاوت تولید کنند.
وی تاکید کرد: در این مجموعه تلاش کردم با مخاطب همراه شوم و به او احترام بگذارم. متاسفانه در حال حاضر در برخی مجموعه ها مخاطب از قصه جلوتر هستند . فکر میکنم نتیجه "تاوان" ترکیب عواملی است که برای تولید ان زحمت کشیده اند. جا دارد از محمد ناصری تصویربردار، پژمان بازغی، آرش برهانی، مجید مولایی تهیه کننده و... تشکر کنم.
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