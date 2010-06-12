تلاش کردم در "تاوان" با مخاطب همراه شوم

شهرام شاه حسینی کارگردان این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه تلویزیونی هیچ شباهتی به کارهای سینمایی من ندارد. اما فکر می کنم به جهت فضا شباهت هایی به فیلم تلویزیونی "گام های معلق" داشته باشد. اما به لحاظ قصه و روایت مجموعه متفاوتی در کارنامه ام محسوب می شود.

وی افزود:در این مجموعه سعی شده، عنوان کنیم که همه ما آدمها زندگی معمولی داریم و ممکن است دچار روزمرگی شویم. اما زمانی اتفاق هایی برایمان می افتد که از دایره معمولی زندگی خارج است. به همین دلیل ما را دچار هراس و نگرانیهایی می‌کند. "تاوان" حول محور همین اتفاقات است. ما در زندگی همه نشانه ها را در می یابیم اما ممکن است همه انها خوب نباشد و فقط باید از برخی از آنان استفاده کنیم.

کارگردان فیلم "کلاغ پر" درباره ساختار مجموعه تلویزیونی "تاوان" افزود: این مجموعه از ساختار غیر خطی برخوردار است و مخاطب دائم در آن به گذشته می رود و دوباره به حال باز می گردد و مدام با سوالهایی روبر می شود که وی را به فکر وا می دارد. سعی کردم با این نوع روایت برای مخاطب جذابیت ایجاد کنم.

وی ادامه داد:مخاطب این مجموعه اگر به دیدن آن علاقمند باشد، باید تمام قسمت ها را دنبال کند. زیرا با ندیدن یک بخش ممکن است از مجموعه دور شود. من تلاش کردم، از زیاده گویی و تکرار پرهیز کنم. فکر نمی کنم پلانی در این مجموعه اضافی باشد.

شاه حسینی خاطر نشان کرد: امیدوارم زحمات هفت ماهه تصویربرداری کار به خوبی دیده شود. ساخت چنین مجموعه هایی که از ساختارهای متفاوتی برخودارند می توانند در مخاطب تغییر ذائقه دهند. زیرا در شرایط فعلی که شبکه های ماهواره ای مجموعه های مختلفی پخش می کنند، رسانه ها در ایران وظیفه دارند که مجموعه هایی با ساختار و قصه های متفاوت تولید کنند.

وی تاکید کرد: در این مجموعه تلاش کردم با مخاطب همراه شوم و به او احترام بگذارم. متاسفانه در حال حاضر در برخی مجموعه ها مخاطب از قصه جلوتر هستند . فکر می‌کنم نتیجه "تاوان" ترکیب عواملی است که برای تولید ان زحمت کشیده اند. جا دارد از محمد ناصری تصویربردار، پژمان بازغی، آرش برهانی، مجید مولایی تهیه کننده و... تشکر کنم.

در این مجموعه پژمان بازغی، رضا رویگری، مینا لاکانی، مریم کاویانی، مهرداد ضیائی،سارا خوئینی ها، شهنام شهابی، مهران رنجبر، کیانوش گرامی، رامتین راستاد، آشا محرابی، احمد ساعتچیان، کاظم هژیرآزاد، مختار سائقی، آزاده ریاضی، فرج اله گل سفیدی، شاه علی سرخانی، جعفر عروجی، فریما ارباب و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان مجموعه "تاوان" آمده است: پویان جوان شهرستانی است که پس از دریافت مدرک لیسانس مدیریت، در شرکتی استخدام می شود که مرجان امینی مدیریت آن را به عهده دارد. مرجان که از همسرش سعید مدتهاست جدا شده و پسر بزرگی بنام هومن دارد شرایط روحی مناسبی نداشته و به شدت احساس تنهایی می کند. پویان به او پیشنهاد ازدواج می دهد و مرجان که تصور می کند این ازدواچ آرامش را به او باز خواهد گرداند، می پذیرد و ...

سایر عوامل این پروژه عبارتند از مدیرتولید: جعفر عروجی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: روزبه سجاد حسینی، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، طراح گریم: سودابه خسروی، صدابردار: منصور شهبازی، طراح صحنه ولباس: منصوره یزدان جو، عکاس: نادر فوقانی، منشی صحنه: فهیمه کرمی، تدوین : مستانه مهاجر و صداگذار : فرامرز ابوالصدق

این مجموعه از امشب ساعت 20:45 در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارنبه بر روی آنتن شبکه سوم سیما می رود.