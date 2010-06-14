روابط ترکیه با آمریکا در وضعیت حساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم اسرائیل در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خرداد کشتی های آزادی حامل کمکهای انسانی به غزه را که در آن 700 فعال صلح از 42 کشور جهان حضور داشتند مورد هجوم قرار داد.

این کشتی ها حامل 10 هزار تن مواد غذایی و مایحتاج اولیه برای مردم محاصره شده غزه بودند. این منطقه پس از پیروزی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در انتخابات سال 2006 فلسطین و تسلط آن بر امور نوار غزه در سال 2007، از سوی اسرائیل محاصره شد.

حمله به این کشتی ها موجی از اعتراضات و احساسات ضد اسرائیلی را در بین فعالان صلح و محافل سیاسی و بین المللی و تحلیلگران در پی داشته است.

"بارین کایاگ اوغلو" (Barın Kayaoglu) تحلیلگر ترک مقیم آمریکا درباره حمله اخیر رژیم صهیونیستی به کشتیهای کاروان آزادی اعزامی به غزه و آینده روابط واشنگتن-تل آویو و آنکارا-تل آویو به خبرگزاری "مهر" گفت: این حمله تاکنون در روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی خدشه وارد کرده است. ترکیه سفیر خود در رژیم صهیونیستی را فرا خوانده است، انجام سه مانور نظامی را لغو کرده است و حتی در نشستهای بین المللی با لحن تندتری در قبال رژیم اسرائیل صحبت می کند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه درآمریکا افزود: حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کشتیهای کاروان آزادی اعزامی به غزه روابط آمریکا با ترکیه را در وضعیتی حساس قرار داده است، اما چنین مواجهه نظامی رویدادی کاملا ناپسند بود و روابط آنکارا-تل آویو را متزلزل کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که "با توجه به جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی چه چیزهایی برای جامعه بین الملل به ویژه کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر اثبات شد؟" گفت: بسیاری از کشورها از روشی که رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی به کار برد، کاملا انتقاد کردند، مخصوصا اینکه پاسخ آمریکا و اتحادیه اورپا به این اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی نرم شده است.

این دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه ویرجینیای آمریکا افزود: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در عین حال به "ابومازن" قول کمک به مردم غزه و همکاری با مقامات رژیم صهیونیستی برای رفع محاصره این شهر را داده است.

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مصاحبه از معصومه زارع