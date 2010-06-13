به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، تیم فوتبال لیگ برتری دلوار کشتی جنوب بوشهر به عنوان تنها نماینده فوتبال بانوان استان در لیگ برتر بانوان کشورمان با مشکلات مالی عدیده ای روبرو شده است به گونه ای که مسئولان این تیم جهت فرار از مشکلات مالی تصمیم به واگذاری امتیاز این تیم به دیگر استان ها دارند.

در همین خصوص مدیرعامل تیم فوتبال دلوار کشتی جنوب بوشهر به مهر گفت: با ادامه روند کنونی و عدم همکاری ها از سوی مسئولان ورزشی و ارشد استانی احتمال حضور بانوان این استان در مسابقات لیگ برتر کم است.

عبدالمحمد سرتلیان افزود: مسئولان می گویند کمک می کنیم اما تنها با حرف زدن کار پیش نمی رود. حتی به ما قول نمی دهند که اگر با بازیکنان قرارداد ببندیم به ما کمک کنند.

وی با بیان اینکه اگر تا پایان خرداد ماه مدارک بازیکنان را تحویل ندهیم از مسابقات حذف می شویم، اظهار داشت: فدراسیون تاکنون سه بار اعلام کرده اسامی بازیکنان را اعلام کنید و آخرین مهلت را تا پایان این ماه اعلام کرده است.

مدیرعامل تیم فوتبال دلوار کشتی جنوب بوشهر با بیان اینکه 30 میلیون تومان بدهی داریم، گفت: باتوجه به رکود اقتصادی شرایط مالی شرکت دلوار کشتی از وضعیت مناسبی برخودار نیست و توانایی حمایت و اختصاص اعتباری برای این تیم ندارد.

سرتلیان افزود: دو سال با هزینه های خودمان تیمداری کردیم و انتظار داریم تربیت بدنی و دیگر نهادهای استان دست ما را بگیرند و یاریمان کنند.

حاضریم بازیکنان را با اتوبوس بفرستیم

وی اظهار داشت: ما دوست داریم تیمداری کنیم زیرا زحمات بسیاری کشیده شده تا این تیم در این رده حضور پیدا کند و برای اینکه بتوانیم به روند خود ادامه دهیم جهت کاهش هزینه ها حاضریم بازیکنان را با اتوبوس به دیگر استانهای کشور بفرستیم.

سرتلیان افزود: در صورتی که حمایت نشویم امتیاز این تیم در ابتدا در استان واگذار خواهد شد ولی اگر این استان توان مالی خرید این امتیاز را نداشت به تیم ‌های استانهای دیگر واگذار خواهد شد .

فوتبال بانوان بوشهر در حال نابودیست/ مسئولان حمایت کنند

در همین خصوص سرمربی تیم فوتبال لیگ برتری بانوان دلوار کشتی بوشهر نیز گفت: در صورت عمدم همکاری مسئولان استان بوشهر تیم فوتبال بانوان این استان توانایی حضور در مسابقات لیگ برتر را نخواهد داشت و این یعنی نابودی تدریجی فوتبال بانوان در استان بوشهر.

فاطمه گشمردی افزود: استعدادهای بالقوه ای در فوتبال بانوان استان بوشهر وجود دارد که با این تیم به منصه ظهور می رسد و اگر توجهی به این تیم نشود بسیاری از ورزشکاران بانوی استان انگیزه‌ ای برای ادامه کار نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه از مسئولان استان بوشهر انتظار داریم برای رفع مشکلات مربوط به فوتبال بانوان این شهر چاره ‌اندیشی کنند، گفت: تیم ما با کمترین توان مالی در طی دو سال گذشته و با بازیکنان شایسته بومی در لیگ برتر بانوان حضور داشته است.

سرمربی تیم فوتبال لیگ برتری بانوان دلوار کشتی بوشهر گفت: در مورد فروش تیم باید بگوییم به علت نداشتن اعتبار مالی مسئولان باشگاه چنین تصمیمی را گرفتند و این در حالی است که تا به حال از چندین استان پیشنهاد خرید امتیاز تیم بانوان به دست ما رسیده است.

تمام تلاشمان را برای حضور این تیم در مسابقات لیگ برتر بکار خواهیم گرفت

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر نیزبا بیان اینکه تمام تلاشمان را برای حضور این تیم در دوره بعد لیگ برتر بکار خواهیم گرفت، گفت: استقبال بخش خصوصی از ایجاد و تحت پوشش بردن تیم های فوتبال بانوان بسیار کم و ناچیز است و اکنون که شرکتی با حدود سه سال تیم داری در حوزه بانوان با مشکلات مالی روبرو شده باید به آن کمک شود.

محمد دوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حمایت مسئولان ورزشی استان به ویژه مدیرکل تربیت بدنی استان جهت کمک به تیم لیگ برتری فوتبال بانوان دلوار کشتی بوشهر بسیار ضروری است.

وی اظهارداشت: شرکت کشتی سازی دلوار کشتی تنها شرکت بخش خصوصی است که اقدام به سرمایه گذاری در بخش فوتبال بانوان کرده است که انتظار ما از مدیران استانی این است که این تیم را حمایت کنند.

هرچند جذابیت، هیجان و حاشیه های فوتبال بانوان به پای فوتبال آقایان نخواهد رسید اما فوتبال بانوان را می توان با برنامه ریزی صحیح، حمایت و اختصاص یارانه هایی برای ورزشکاران و تیمهای فوتبال تقویت کرد و بانوان کشورمان را به روی آوردن به ورزش جمعی فوتبال تشویق کرد.