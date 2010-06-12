60 درصد بازسازی ذخایر خزر در گلستان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری مسئولان جهادکشاورزی استان با خبرنگاران افزود: در بخش آبزیان نسبت به سال گذشته 25 درصد رشد داشته ایم.

وی با اشاره به احداث بزرگترین مرکز خاویار کشور در گرگان، گزارشی از عملکرد شیلات استان در سال گذشته ارائه داد.



رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان نیز با اشاره به برنامه های هفته جهادکشاورزی در استان گفت: در هفته جهاد کشاورزی 118 پروژه عمرانی و تسهیلاتی به صورت متمرکز در محل دامداری 1000 راسی در بندرگز با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد تومان افتتاح می شود.

رمضانعلی جعفری افزود: تعداد سه هزار و 390 نفر خانوار از مزایای افتتاح این پروژه‌ها بهره مند می شوند.

ایرجی معاون مدیر کل دامپزشکی گلستان نیز، کنترل و مبارزه با بیماریهای دام، کنترل فرآورده های خام شیلاتی، واکسیناسیون تب برفکی، ‌کنترل و پایش بیماری های مسری طیور، ساماندهی بهداشتی مراکز فروش شیر و کنترل و ساماندهی کشتار‌های دام را از جمله فعالیت های دامپزشکی استان خواند.