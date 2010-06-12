اندیشمندان کشورهای اسلامی زمینه تعاملات علمی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجید مشعل پیش از ظهر شنبه در نشست مشترک با محققان و اعضای هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مثبت خواندن فعالیت این مرکز اظهار داشت: اگر فعالیتهای مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به صورت مکتوب در اختیار محققان اسلامی قرار گیرد بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم تلاش محققان کشورهای اسلامی برای تبادل نظر و تعاملات علمی گفت: همه کشورهای اسلامی باید بتوانند از دستاوردها و فعالیتهای مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی به خوبی استفاده کنند.
علمای بحرین در جبهه مبارزه با منحرفان هستند
مسئول گروه نمایهسازی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی نیز در این نشست گفت: بحرین نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسلامی ایفا کرده و نقش علمای این کشور نیز از سایر علمای بلاد ممتازتر بود.
سید تقی واردی اظهار داشت: علمای بحرین امروز در جبهه مبارزه با منحرفان و مخالفان دین اسلام هستند و امید است که بتوانیم با تعامل و ارتباطاتی که داریم به صورت منسجم برای ترویج ارزشهای اسلامی تلاش کنیم.
هیئت علمای شیعه بحرین به دعوت اداره همکاریهای علمی و بینالملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از بخشهای مختلف دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه بازدید کردند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس علمای بحرین بر ضرورت گسترش تعامل علمی و تلاش محققان و اندیشمندان کشورهای اسلامی برای فراهمکردن زمینههای تبادل نظر علمی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجید مشعل پیش از ظهر شنبه در نشست مشترک با محققان و اعضای هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مثبت خواندن فعالیت این مرکز اظهار داشت: اگر فعالیتهای مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به صورت مکتوب در اختیار محققان اسلامی قرار گیرد بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
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