اندیشمندان کشورهای اسلامی زمینه تعاملات علمی را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجید مشعل پیش از ظهر شنبه در نشست مشترک با محققان و اعضای هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مثبت خواندن فعالیت این مرکز اظهار داشت: اگر فعالیت⁯های مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی به صورت مکتوب در اختیار محققان اسلامی قرار گیرد بسیار تاثیرگذار خواهد بود.



وی با تاکید بر لزوم تلاش محققان کشورهای اسلامی برای تبادل نظر و تعاملات علمی گفت: همه کشورهای اسلامی باید بتوانند از دستاوردها و فعالیت⁯های مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی به خوبی استفاده کنند.



علمای بحرین در جبهه مبارزه با منحرفان هستند



مسئول گروه نمایه⁯سازی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی نیز در این نشست گفت: بحرین نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسلامی ایفا کرده و نقش علمای این کشور نیز از سایر علمای بلاد ممتازتر بود.



سید تقی واردی اظهار داشت: علمای بحرین امروز در جبهه مبارزه با منحرفان و مخالفان دین اسلام هستند و امید است که بتوانیم با تعامل و ارتباطاتی که داریم به صورت منسجم برای ترویج ارزش⁯های اسلامی تلاش کنیم.



هیئت علمای شیعه بحرین به دعوت اداره همکاری⁯های علمی و بین⁯الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از بخش⁯های مختلف دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه بازدید کردند.

