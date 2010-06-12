ثبت محدوده معدنی در کشور اینترنتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مسعود سمیعی نژاد ظهر شنبه در گردهمایی سراسری مدیران حراست وزارت صنایع و معادن و سازمانهای تابعه در مشهد افزود: این امر در راستای تکریم ، تسهیل وتسریع در امر تعیین محدوده معدنی برای متقاضیان بخش خصوصی صورت گرفته است.

معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، بخش معدن را یکی از بخشهای مهم برای رشد وشکوفایی صنعت عنوان کرد و گفت: هم اکنون صنعت ساختمان 108 رشته وابسته دارد که 99 تا آن وابسته به معدن است، در صنعت فولاد موفقیت فولاد مبارکه حاصل معادن سنگ آهن و استفاده بهینه ازآنهاست و خودرو سازی کشور نیز موفقیتش از صنعت فولاد است.



وی کشور ایران ر اآکواریم مواد معدنی خوانده و گفت : هم اکنون 69 ماده معدنی شناخته شده در کشورداریم که ما را جزء 10 کشور برتر جهان از این حیث قرارداده است.

سمیعی نژاد با اشاره به اینکه 19 هزار و 586 واحد معدنی درکنار معادن شکل گرفته وهم اکنون علاوه بر 100 هزار نفر شغل مستقیم برای 500 هزارنفر نیز بصورت غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است، گفت: ماحصل این اتفاق رسیدن به حجم تولید 260 میلیون تن مواد معدنی در سال 88 بوده که با همت وتلاش مضاعف امسال این رقم را به 300 میلیون تن و امید است تاپایان برنامه پنجم به 500 میلیون تن خواهیم رساند.

رئیس شورای معادن کشور به رکورد شکنی صادرات معدن وصنایع معدنی با هشت میلیارد دلارکه سهم 45 درصدی ارزش و71 درصدی وزن کالاهای غیر نفتی صادراتی کشورسال گذشته را در پی داشت اشاره کرد وافزود: این در حالیست که تنها 20درصد ذخایر معدنی راکشف واز 0.4 درصد آن برداشت کرده ایم.

معاون وزیر صنایع و معادن بخش معدن را بخشی با نیاز سرمایه گذاری یک سیم صنعت و با ارزش افزوده دو برابر آن دانسته و گفت: هم اکنون این بخش بادارا بودن پنج هزار و 500 معدن فعال، 30 درصد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی، 25 درصد سهم اشتغال و پنج درصد سهم تولید ناخالص کشور رادارد که پیش بینی می شود این سهم تاپایان برنامه پنجم به هشت درصد افزایش یابد.

وی بهره برداری از 830 معدن جدید در سال گذشته را امری بی سابقه در طول فعالیت این بخش در کشور ذکر کرد و گفت: با هدف گذاری صورت گرفته و صدور 800 گواهی کشف معدن در سال قبل امید می رود که امسال به رقم هزار معدن فعال جدید دست یابیم.

علی سلیمانی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی نیز وضعیت بخش صنعت و معدن استان را با داشتن سهم بیش از 90 درصدی سرمایه گذاری صنعتی و معدنی بخش خصوصی، خصوصی ترین استان در صنعت و معدن کشور عنوان کرد.



وی گفت: سرمایه گذاران در صنعت ریسک پذیرترین سرمایه گذاری را انتخاب کرده اند زیرا با سرمایه گذاری در این بخش راه برگشت برای آنها بسته و تنها مسیر توسعه است که باید بپیمایند لذا مسیر سختی است که نیاز به حمایت دارد.



حسین صداقت مهر مشاور وزیر و مدیرکل حراست مرکزی وزارت صنایع و معادن محور اصلی این نشست را بحث هدفمند سازی یارانه ها عنوان کرد و افزود: اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قطعا فرصتی برای نظام جهت تحقق عدالت و نیز جهش اقتصادی است که ما و تمامی مدیران مجموعه وزارت صنایع ومعادن با ایمان به اجرای آن ضمن ارائه بسته های پیش بینی شده، باهمت و تلاش مضاعف در توسعه و شکوفایی اقتصاد وعدالت در کشورمان نقش ایفا خواهیم کرد.