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۲۳ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

کایتا سوهاگرا:

طرح آسیا ویژن در هرمزگان موفق بوده است

طرح آسیا ویژن در هرمزگان موفق بوده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نماینده AFC در بازدید از امکانات فوتبال هرمزگان گفت: طی بازدید دو روزه از امکانات و برنامه های اجرایی طرح آسیا ویژن در هرمزگان به این نتیجه رسیده ایم که این طرح در هرمزگان موفق بوده است.

کایتا سوهاگرا در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام اینکه تنها حمایت تربیت بدنی استان از هئیت فوتبال کافی نیست، افزود: همدلی و همراهی مسئولان در تمامی زمینه ها اگر بیشتر از گذشته شود، اما ناگفته نماند که این طرح در سال اول پیشرفت خوبی نسبت به سایر استانهای کشور و 8 کشور دیگر داشته است.

وی بیان کرد: یک طرح موفق باید دو اصل که درک درست و اجرای برنامه هاست اگر به خوبی پیاده نشود نمی توان به آینده آن خوشبین بود اما در استان هرمزگان مدیران و مسئولان به درک خوبی از این طرح رسیده اند و در سال اول با اجرای دقیق برنامه ها موفقیتهای خوبی را کسب کرده اند.

سوهاگرا اظهار داشت: AFC سعی خواهد کرد با ارائه برنامه های راهبردی در جهت پیشرفت و توسعه طرح در استانها و کشورها به خوبی عمل کند تا شاهد نقصی در اجرای برنامه ها نداشته باشیم.

وی افزود: استان هرمزگان با همکاری مناسبی که بین مسئولان و مدیران ورزشی وجود دارد می تواند در آینده به عنوان یکی از نمایندگان ایران در فوتبال آسیا حضور داشته باشد.

کد مطلب 1099245

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