چشم سه ماهواره بزرگ تجاری جهان روی ورزشگاههای جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به لطف تکنولوژی ماهواره ای، میلیاردها طرفدار فوتبال رقابتهای فوتبال جام جهانی را طی یک ماه مشاهده خواهند کرد اما ماهواره های دیگری نیز از ماهها پیش چشمهای تیزبین خود را بر روی ورزشگاههایی دوخته بودند که مسابقات جام جهانی در آنها برگزار می شوند.

سه ماهواره تجاری برتر جهان یعنی GeoEye، DigitalGlobe و Spot Image مجموعه ای تصویری از 10 ورزشگاه آفریقای جنوبی که رقابتهای فوتبال در آنجا اجرا خواهند شد ارائه کرده اند.

ورزشگاه "مومبلا"

هر دو ماهواره های GeoEye تصاویر خود را از ارتفاع 680 کیلومتری در حالی به ثبت رسانده اند که با سرعتی برابر 6 کیلومتر بر ثانیه در مدار زمین حرکت کرده و بر روی آفریقا متمرکز شده اند.

ماهواره DigitalGlobe نیز تصاویرش از ورزشگاهها را بر روی وب سایت Flickr قرار داده است که در میان آنها می توان دو تصویر از ورزشگاه "مومبلا" قبل و بعد از ساخته شدن مشاهده کرد.

ورزشگاه Soccer City در ژوهانسبورگ

از سویی دیگر سایت دیسکاوری پس زمینه تاریخی مکانهایی که برخی ورزشگاههای تصویربرداری شده در آن ساخته شده اند را اعلام کرده است. برای مثال ورژشگاه Soccer City در جایی بنا شده است که اولین سخنرانی نلسون ماندلا پس از آزادی از زندان در سال 1990 انجام گرفته است اما اکنون این ورزشگاه 94 هزار نفری به میزبانی برای انجام بازی های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی به ویژه مراسم افتتاحیه آن تبدیل شده است.

ورزشگاه "الیس پارک"

سخنگوی پروژه GeoEye می گوید: "قراری برای تصویربرداری از ورزشگاه ها طی برگزاری رقابها وجود نداشت زیرا زمانبندی حرکت ماهواره ها به اندازه ای کوتاه بود که امکان ثبت جزئیات در حال وقوع در ورزشگاهها به وجود نمی آمد و در عین حال این تصاویر متشری نداشت. با این همه تجارت ماهواره ای نیز نوعی تجارت است."

ورزشگاه "گرین پوینت"

بر اساس گزارش ان بی سی، با این حال تصویربرداری ماهواره ای تنها جنبه تجاری ندارد و تصاویری که توسط ماهواره ها به ثبت می رسند نیز همیشه مانند تصاویر ورزشگاه های فوتبال خوشایند یا هیجان انگیز نیستند. تصویربرداری ماهواره ای معمولا توسط سازمانهای دولتی و خیریه برای مشاهده خسارتها و فجایعی که به واسطه بلایای طبیعی از قبیل زلزله به وجود می آیند، مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات ارزشمند و گاه حیاتی را فراهم می آورند.