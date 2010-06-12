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۲۲ خرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

نتایج مسابقات سازه‌های ماکارونی دانشگاه‌ آزاد اعلام شد

نتایج مسابقات سازه‌های ماکارونی دانشگاه‌ آزاد اعلام شد

مسابقات سازه‌های ماکارونی برای نخستین بار توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با حضور 12 تیم در واحد فنی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا چراغی - عضو انجمن علمی مهندسی مکانیک با اعلام این خبر افزود: این مسابقات برای اولین بار در این واحد دانشگاهی با حضور 12 تیم از سه گروه دانشجویان معماری،‌ عمران و مکانیک برگزار شد.

وی اضافه کرد: مسابقات در سطح سازه‌های سنگین برگزار شد و سه تیم آریا مکانیک، مونوتون و راندمان به رتبه های اول تا سوم دست یافتند.

عضو انجمن علمی مهندسی مکانیک گفت: تیم آریا مکانیک با ‌77 درصد راندمان رتبه اول، تیم مونوتون با راندمان 41.34 مقام دوم و تیم فونیکس با راندمان 35.04 درصد مقام سوم را کسب کرده است.

کد مطلب 1099248

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