به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا چراغی - عضو انجمن علمی مهندسی مکانیک با اعلام این خبر افزود: این مسابقات برای اولین بار در این واحد دانشگاهی با حضور 12 تیم از سه گروه دانشجویان معماری،‌ عمران و مکانیک برگزار شد.

وی اضافه کرد: مسابقات در سطح سازه‌های سنگین برگزار شد و سه تیم آریا مکانیک، مونوتون و راندمان به رتبه های اول تا سوم دست یافتند.

عضو انجمن علمی مهندسی مکانیک گفت: تیم آریا مکانیک با ‌77 درصد راندمان رتبه اول، تیم مونوتون با راندمان 41.34 مقام دوم و تیم فونیکس با راندمان 35.04 درصد مقام سوم را کسب کرده است.