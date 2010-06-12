100 موسسه تحقیقات کشاورزی در کشور فعال هستند

نادرقلی ابراهیمی در حاشیه سفر به گلستان به خبرنگار مهر در گرگان افزود: اعتبار اجرای طرحهای تحقیقات کشاورزی کشور امسال 300 درصد رشد یافت.

وی اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده برای طرح های تحقیقاتی کشاورزی 130 میلیارد ریال بود که با تخصیص دو درصد از اعتبارات تملکی دستگاه های اجرایی به بخش تحقیقات در سال 89 این اعتبار تا 300 درصد افزایش می یابد.



ابراهیمی بیان داشت: با اختصاص یک درصد از اعتبارات قانون هدفمند کردن یارانه ها فرصت جدیدی در بخش تحقیقات کشاورزی کشور ایجاد می شود.



معاون برنامه ریزی و پشتیبانی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کشور تولید بذرهای پایه، معرفی ارقام جدید گندم مقاوم برابر بیماری زنگ زرد و نیز تولید واکسن های تب برفکی و گامبورو را از اولویتهای تحقیقاتی امسال این سازمان اعلام کرد.



ابراهیمی برای شرکت در گردهمایی دو روزه رئیسان مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ، گیلان ، مازندران ، تهران و خراسان های رضوی و شمالی به گلستان سفر کرده است.