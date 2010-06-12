800 هزار تن گندم در آذربایجان غربی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سال زراعی جاری در آذربایجان غربی در 407 هزارهکتاراز اراضی گندم کشت شده که متاسفانه بیش از 167 هزار هکتار از مزارع گندم استان به بیماری زنگ زرد آلوده شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون در سطح 70 هزار هکتاراز اراضی مبارزه شمیایی علیه بیماری زنگ زرد صورت گرفته، بیان داشت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در مزارع آلوده به زنگ زرد 10 تا 15 درصد افت برداشت گندم وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربان غربی با اشاره به وارد آمدن خسارت به 10 هزار هکتار از اراضی کشت شده بر اثر آفت سن گندم، اظهار داشت: تاکنون در سطح شش هزار و 500 هکتار مبارزه علیه این بیماری نیز صورت گرفته است.

عبدالله زاده با اشاره به اینکه هم اکنون سطح پوشش بیمه ای محصولات زراعی و باغی آذربایجان غربی بیش از 200 هزار هکتار است، خاطر نشان کرد: امسال 600 هزار تن گندم از کشاورزان خرید و در سیلوها نگهداری خواهد شد.

