سرهنگ حسین طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به صدور 160 هزار و 685 برگه جریمه در این مدت، اظهار داشت: در همین مدت 13هزار و 500 راننده خودروی سنگین نیز 735 میلیون ریال جریمه شدند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته گواهینامه 384 راننده متخلف در استان همدان به خاطر تکرار تخلفات حادثه ساز باطل شد، گفت: همچنین دو هزار و 749 راننده متخلف به علت تغییر در ارکان اصلی خودرو نظیر شاسی، اتاق و موتور به مراجع قضایی استان همدان معرفی شدند.

سردار طلایی اضافه کرد: 14 نفر در دو ماه نخست امسال بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 64 درصد کاهش داشته است.

رئیس پلیس راهور استان همدان گفت: سانحه رانندگی منجر به فوت از ابتدای سال تا کنون به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

وی افزود: 53 درصد از متوفیان را عابران پیاده، 34 درصد راکبان موتور سیکلت و 13 درصد را راننده و سرنشینان تشکیل می دهند.

طلایی گفت: 160 هزار و 685 فقره تخلف رانندگی در دوماه نخست امسال ثبت شده که سرعت و سبقت غیر مجاز بیشترین میزان تخلف های رانندگی را به خود اختصاص داده اند.