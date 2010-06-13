سخنگوی ارکسترزهی پارسیان با اعلام این خبر در خصوص وضعیت ارکستر زهی پارسیان گفت : برنامه های ارکستر پارسیان به دلیل به توافق نرسیدن با رهبر مهمان درسال گذشته متوقف شد و در این مدت با برخی از رهبران ایرانی مقیم خارج کشور صحبت هایی داشتیم و خوشبختانه با علی رهبری موسیقیدان به توافق هایی رسیدیم و قرار است به محض فراهم شدن شرایط حضور ایشان در ایران و روشن شدن وضعیت مالی ارکسترزهی پارسیان کنسرتی را برگزار کنیم.

نیما زاهد در ادامه افزود : کم و کیف پرداخت حقوق به استاد علی رهبری هنوز مشخص نشده ولی به محض روشن شدن این مسئله کنسرت این ارکستر پس از یک سال وقفه تابستان و یا اوایل مهرماه برگزار می شود.

وی در ادامه صحبت های خود به اجرا نشدن قطعه ای که احمد پژمان برای این ارکستر ساخته بود اشاره کرد و گفت : چندی پیش استاد پژمان یک قطعه به سفارش ارکستر زهی پارسیان در چهار موومان نوشته بودند و در آن از تم‌های موسیقی ایرانی در فضای بین‌المللی استفاده شده بود و قرار بود این قطعه را سال گذشته اجرا کنیم ولی بنا به دلایلی ارکستر زهی پارسیان هیچ کنسرتی را برگزار نکرد و از سوی دیگر آقای پژمان هم قطعات را برای چاپ کتابی توسط انتشارات چنگ می خواست به همین دلیل پارتیتورها را به ایشان پس دادم تا درموقعیت مناسب این قطعه را اجرا کنیم.