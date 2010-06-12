زباله ‌های عفونی در 90 درصد بیمارستانهای کشور تفکیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در نشست هم اندیشی وزارت بهداشت و سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی با اشاره به تصویب قانون مدیریت پسماندهای بیمارستانی در سال 86، گفت: این قانون باید با نظارت و مدیریت وزارت بهداشت انجام شود. از زمان تصویب این قانون تا کنون اقدامات مفیدی صورت گرفته که باید توسعه یابد.

وی با بیان این که بر اساس قانون باید 70 میلیارد تومان اعتبار به مدیریت پسماندهای بیمارستانی اختصاص یابد، ادامه داد: متاسفانه تنها 20 درصد از این 70 میلیارد تومان محقق شده است. امیدواریم در سالهای آتی با تلاش سازمان حفاظت از محیط زیست و پیگیری وزارت بهداشت بتوانیم تمام این اعتبار را بگیریم.

دستجردی با اشاره به خرید حدود 111 دستگاه امحای زباله از بودجه‌های متمرکز وزارت بهداشت افزود: این دستگاهها اکنون در بیمارستانهای مختلف مشغول به کارند. در مجموع از 817 بیمارستان وزارت بهداشت اکنون 162 بیمارستان به دستگاه امحای زباله مجهز هستند. امیدواریم در آینده‌ای نزدیک تمام بیمارستانها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به دستگاه امحای زباله مجهز شوند.

وزیر بهداشت با اشاره به انجام تفکیک زباله ‌های بیمارستانی در حدود 90 درصد از بیمارستانهای کشور افزود: همچنین حدود 82 درصد بیمارستانهای کشور از مراکزی برخوردارند که زباله‌ها را به صورت موقت و در شرایط مناسب نگهداری می‌کنند تا این زباله‌ها منجر به عفونت نشوند.

به گفته دستجردی، 74 درصد بیمارستانهای وزارت بهداشت از مسئولان بهداشت محیط برخوردارند. در دانشگاه علوم پزشکی تهران تدابیری در نظر گرفته شده تا مسئولان بهداشت محیط بیمارستانها به مترون بیمارستان ارتقا درجه دهند. این ارتقا درجه مسئولان بهداشت محیط بیمارستانها می‌تواند در کنترل عفونت بیشتر در بیمارستانها موثر باشد چرا که سالیانه هزینه‌های بسیاری بابت عفونتهای بیمارستانی پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ ریزی جدی در زمینه امحای زباله ‌های مراکز خصوصی مانند مطب‌ها و کلینیکها، ابراز امیدواری کرد تا پایان یک برنامه سه ساله تمامی بیمارستانهای کشور به دستگاههای امحا و بی‌خطرساز زباله مجهز شوند.