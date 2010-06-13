سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به آمارهای ماخوذه از سیستم تردد مرز اظهارداشت: مقایسه ترانزیت از مرزهای استان در دو ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد که ترانزیت خروجی ازاستان در این مدت بیست و دو درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: طی این مدت از مرزهای آستارا و انزلی به ترتیب 91 هزار و 874 تن و 63 هزار و 540 تن کالا ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 20.4 افزایش و 45 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان گفت: عمده ترین بخش ترانزیت استان طی این مدت به کالاهای نظیر انواع مواد سوختی، محصولات معدنی، کالاهای ساختمانی و مواد غذایی اختصاص داشته است.

وی افزود: در دو ماهه اول سالجاری 81 هزار و 648 نفر مسافر ورودی با 123 درصد افزایش و 81 هزار و 812 نفر مسافرخروجی با 48 درصد افزایش از پایانه مرزی آستارا استفاده کرده اند.

جیفرودی در ادامه از جابجای بیش از 10 هزار نفر از زائران مرقد مطهر امام خمینی (ره) با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: به منظور گرامیداشت شایسته ایام سوگواری رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی 10 هزار و 645 نفر از زائران استان گیلان با هماهنگی و پشتیبانی دست اندرکاران حمل و نقل استان و با 313 دستگاه وسیله نقلیه به حرم مطهر اعزام شدند.

وی عنوان کرد: وسائط نقلیه اعزامی شامل 242 دستگاه اتوبوس و 71 دستگاه مینی بوس بوده که از شهرستانهای رودسر، لنگرود، املش، لاهیجان، سیاهکل، آستانه اشرفیه، رشت، فومن، صومعه سرا، شفت، ماسال، رودبار، بندر انزلی، تالش، آستارا به مرقد امام عزیمت کردند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها در خصوص بیشترین آمار اعزام صورت پذیرفته زائران نیزگفت: شهرستان رشت با اعزام 80 دستگاه وسیله نقلیه اعم از اتوبوس و مینی بوس و انتقال بیش ازسه هزار و 100 نفر بیشترین آمار اعزام زائران مرقد امام خمینی (ره) را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین ضمن اشاره به موضوع استقبال و پذیرایی 600 نفر از کاروان زائران پیاده مرقد امام راحل ازسوی بخش حمل و نقل یاد آورشد: برای تامین ایمنی تردد زائران پیاده مرقد امام راحل بیش از 300 جلیقه شبرنگ از سوی این اداره کل اهداء شد که مجموع هزینه این هدایا افزون بر 50 میلیون ریال برآورد شده است.