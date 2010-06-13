33 درصد تصادفات شهری گیلان به دلیل وجود نقاط حادثه خیز است

سرهنگ سید تیمورحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم اقدام به موقع و مناسب در جهت رفع این معایب حادثه خیز درون شهری از سوی دست اندر کارران غیر قابل قبول بوده و این بی اعتنایی جان انسانها را در معرض خطر قرارداده است.

وی همچنین از عدم همکاری برخی از مسئولان دست اندرکار در رفع نقاط حادثه خیز و اصلاحات هندسی درون شهری مورد نیاز در اجرای مصوبات جلسات شورای ترافیک شهرستانها انتقاد کرد.

رئیس راهور گیلان به اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان برای در نظر گرفتن سهم سازمانهای ذیربط در بروز تصادفات درون شهری اشاره کرد و افزود: در این زمینه پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی گیلان طی ابلاغی به کلیه روسای راهنمایی و رانندگی شهرستانهای تابعه تاکید کرده که کلیه کارشناسان تصادفات موظف هستند در زمان رسیدگی به تصادفات و اظهار نظرکارشناسی در صورت عیب و نقص معابر از جمله عدم وجود پلهای رو گذر عابر پیاده، وجود حفره و چاله ها در سطح آسفالت، کمبود تابلو و علائم عمودی و افقی، سهم تقصیر سازمانهای ذیربط درکروکیهای ترسیمی باید مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین " وسیله نقلیه، انسان و راه " را ازجمله مهمترین عوامل بروز تصادفات درون شهری عنوان کرد و گفت: متاسفانه تا به امروز از سوی سازمانهای مرتبط استان گیلان به نقش راه یا معابر در بروز تصادفات درون شهری توجه جدی نشده و پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی گیلان مصمم است که این نقش را به صورت پر رنگ در بررسی های کارشناسی خود در نظر گیرد.

حسینی در ادامه نقش مسئولان امر را بسیار تعیین کننده و حائز اهمیت خواند و از آنان خواست با توجه به حضور مسافران که تراکم خودرویی را درپی داشته، اهتمام جدی و ویژه ای را در این راستا انجام دهند.